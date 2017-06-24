GALERİ BOHEM’DEN YAZA MERHABA SERGİSİ

Acıbadem Bodrum Hastanesi’nden Yaz Sergilerine duyarlı yaklaşım…
Galeri BOHEM, Nişantaşı’nda 2014 Yılında Ressam Burcu Erkal Salman tarafından kuruldu. Kurulduğu günden bugüne 51 sergi, Çocuk Workshopları, Uluslararası Bangladeş-Türkiye sanat çalıştayı düzenledi. İzmir Swiss Otel “Büyük Efes Sanat Günleri’’, TÜYAP “Artist 2016” sanat fuarına katıldı.
Sanatta sınırlara yer olmadığına inanan bir Galeri olan BOHEM 2017 yaz sezonu
için “ACIBADEM BODRUM” Hastanesi’nde ilk Karma sergisini “Işınlar Yaymalıdır bir tablo” sloganıyla 21 Haziran 2017 günü kokteyl açılışı ile sanatseverlerle buluşturdu.
Bohem Galeri Yaz mevsimi boyunca sergilerini Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde açmaya devam edecek.
Duyarlı yaklaşımı ile sergilerin açılmasına destek veren Acıbadem Bodrum Hastanesi İşletme Müdürü ressam Nurgül Ulu “sanatçıların eserlerinin her daim hastanemiz platformunda sergilenmesi hastalarımız ve yakınlarına da motivasyon ve moral verecektir” dedi.
Birçok değerli ressamın katılım sağladığı Karma Sergi, 5 Temmuz 2017 tarihine kadar sanatseverler tarafından gezilebilecektir.
SERGİYE KATILAN SANATÇILAR
Ayşegül Gücüyener KORA
Bilsun SÖZERİ
Hafize Ortaç
Lale ACUN
Nermin Ünsel EKİN
Nevin TORUN
Semiha Şakir ELVEREN
Sıla GÜVEN
Yeşim SEZGİN