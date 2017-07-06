Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor

Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
AA
Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
AA