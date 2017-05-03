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Zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasındaki tarife değişikliği ile kaza yapmayan sürücülerdeki indirim oranı yüzde 45 olacak. Son bir yılda en az 3 kaza yapanların prim artırım oranı ise yüzde 150 olacak.

Zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yeni dönem

Zorunlu trafik sigortasındaki tarife değişikliği ile kaza yapmayan sürücülerdeki indirim oranı yüzde 45 olacak. Son bir yılda en az 3 kaza yapanların prim artırım oranı ise yüzde 150 olacak.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:17
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Zorunlu trafik sigortası tarifelerinde yeni dönem

ANKARA

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 12 Nisan 2017'den geçerli olmak üzere, ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında trafiğe ilk çıkacak 4. basamaktaki araçlardan (baz alınan tavan fiyat) otomobilde 807 lirayı geçemeyecek. Azami prim kamyonette bin 55 lira, motosiklette 329 lira, traktörde 165 lira, minibüste (sürücü dahil 10-17 koltuk) bin 418 lira olacak. Kamyonda 2 bin 258 lira olarak belirlenen azami prim tutarı, otobüste (sürücü dahil 18-30 koltuk) 2 bin 21 lirayı, takside 2 bin 89 lirayı, sürücü dahil 31 ve üstü koltuğu olan otobüslerde 5 bin 7 lirayı aşamayacak.

Söz konusu azami prim tutarları, mayıstan itibaren aylık yüzde 1 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak artırılacak. Müsteşarlık, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak bu oranı yüzde 50’sine kadar azaltmaya veya artırmaya yetkili olacak.

Hasarsızlık indirimi yüzde 45 olacak

Hasarsızlık sebebiyle prim artırım oranları da sürücünün kaza yapma durumuna yani hangi basamakta olduğuna göre değişecek. Buna göre kaza yapmayan sürücülerdeki (basamak 7) indirim oranı yüzde 45 olacak. Son bir yılda en az 3 kaza yapanların prim artırım oranı (basamak 1) ise yüzde 150 olacak.

Aracın plaka ili esas alınabilecek

Şirketlerin tercihine göre aracın plaka ili ya da işletenin ikametgah ili esas alınabilecek. Baz fiyat için il grubu İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri olarak belirlendi. Bu bazın üzerine Kocaeli, Ankara ve Bursa'da yüzde 3, İstanbul'da ise yüzde 6 zamlı prim uygulanacak. Diğer iller ise yüzde 1’den 5’e kadar çıkan indirimlerle 5 gruba ayrılacak.

Aracı komisyonu yüzde 10'dan az olamayacak

Sigorta şirketleri tarafından uygulanacak aracı komisyonu oranı yüzde 10'dan az olamayacak. Söz konusu oran, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, Sosyal Güvenlik Kurumu payı dahil prim tutarı üzerinden hesaplanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zorunlu Trafik SigortasıTarifeYeni Dönem
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