Zorlu Holding Toshiba için teklif verdi

Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, Toshiba'nın TV birimi için teklif verdiklerini belirterek, "Şu an incelenme aşamasında. Bizimle beraber teklif veren şirket sayısı 5 ya da 6. Toshiba konusunda karar 1-1,5 ay içerisinde çıkabilir." dedi.

Ömer Yüngül, yaptığı açıklamada, Toshiba için teklif verdiklerini bildirdi.

Yüngül, "Şu an incelenme aşamasında. Bizimle beraber teklif veren şirket sayısı 5 ya da 6. Toshiba konusunda karar 1-1,5 ay içerisinde çıkabilir." dedi.

Toshiba'nın TV birimi ile ne kadar büyüklükteki bir varlığın kendilerine geçeceğine ilişkin soru üzerine Yüngül, "Bunu söylemek çok zor. Çünkü farklı rakamlar var. Toshiba'nın Avrupa'daki lisans hakkı bizde. Dolayısıyla biz zaten kendi güçlü pazarımızda bunu kullanıyoruz. Diğer bölgelerle ilgili en az ilave 6-7 milyonluk satış adedi gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Bütün dünyada hedef büyüteceğiz"

Ömer Yüngül, Toshiba'nın TV birimini bünyelerine katmaları halinde nerelerde hedef büyüteceklerine ilişkin soru üzerine de, bütün dünyada hedef büyüteceklerini ifade ederek, "Çin, Japonya, Amerika... Bütün dünyada, her yerde varlar. Üretim birimleri de bize kayacak. Ama şu anda fazla fabrikaları yok." diye konuştu.

"Toshiba'nın TV birimini bünyenize katmanız durumunda yeni fabrika açacak mısınız?" sorusuna da Yüngül, "Olursa, bakacağız. Ama bunu söylemek için henüz erken." karşılığını verdi.