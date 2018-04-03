Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanlığı’na Necat Altın Atandı

Türkiye’nin önde gelen holdingleri arasında yer alan Zorlu Holding’in grup şirketlerinden “Zorlu Tekstil”de görev değişimi yaşandı. 21 yıldır Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’nı yürüten ve gerek Grup’un gerekse Türk tekstil sektörünün dünyaya açılmasında, sektörün gelişim ve dönüşüm sürecinde pek çok öncü projeye liderlik yapan Vedat Aydın’ın ardından Zorlu Tekstil Grup Başkanlığı’na Grup’un Başkan Yardımcılığı’nı yürüten Necat Altın atandı.1992 yılında mühendis olarak başladığı Zorlu Tekstil Grubu’nda bugüne kadar her aşamada görev yapan Altın, Zorlu Tekstil Grubu Başkan Yardımcılığı görevinden önce de Korteks Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Türkiye tekstil sektörünü dünya liderliğine taşıma hedefi

Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticisi ve ihracatçısı Korteks ve ev tekstili üretiminde global liderlerden biri olan Zorluteks dahil olmak üzere, 12 şirketi aracılığıyla faaliyetlerini sürdüren Zorlu Tekstil Grubu, sadece Türkiye’nin değil 700 milyonluk nüfusa sahip çevre ülkeler pazarında da öncü ve lider olma vizyonuyla yürüttüğü projelerini bundan böyle Necat Altın yönetiminde sürdürecek.

Zorlu Tekstil Grubu’nu geleceğe taşıyacak projelerin kaptanlığını yürütecek Altın, Bursa Korteks Üretim Üssü’nde yürütülen yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretimin söz konusu olduğu ‘teknik tekstil’ açılımını Zorlu Tekstil Grubu’nun diğer fabrika ve yatırımlarına da entegre ederek, Grup’un ve Türkiye tekstil sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabette öne çıkabilmesi sürecine öncülük etmeyi hedefliyor.

Uluslararası platformlarda sektör sözcülüğü

1992 yılından bu yana Zorlu Tekstil Grubu’nda önemli görevler üstlenen Necat Altın, dünyanın en büyük polyester iplik projesi olarak kabul edilen ‘Berkun’ projesinin koordinatörlüğünü yürüttü ve bu projenin rekor sürede başarı ile tamamlanmasında önemli bir rol üstlendi. Kısa süre içerisinde Korteks’te Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına yükselen Altın, 2004 yılında da Korteks’in Genel Müdürü oldu. Necat Altın, 2016’dan bu yana, genel müdürlük görevinin yanı sıra Zorlu Tekstil Grubu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.

Altın, yurtiçinde “Suseb”, ‘Bosiad’, yurtdışında ise “European Man Made Fiber Association” gibi önde gelen birçok platform ve sivil toplum örgütünde de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

Avrupa lideri

300 milyon dolar tutarında ihracatı ile sektöründe Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri olarak öne çıkan Zorlu Tekstil Grubu, 7 bini aşkın çalışanı ile 800 bin m² kapalı alanda, yıllık 250 milyon m² ev tekstili, 150 bin ton iplik üretimi gerçekleştiriyor. Entegre üretim ve yatak-çarşaf-nevresim grubu ürün pazarında dünyada ilk üç arasında yer alan Zorlu Tekstil Grubu, entegre perde ve yatak-çarşaf-nevresim üretiminde Avrupa’nın lideri konumunda bulunuyor.

Zorlu Tekstil Grubu bugün iki Ar-Ge Merkezi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Tasarım Merkezi ile dünya devlerinin inovatif ortağı ve dünyanın büyük moda markalarının kumaş üreticisi olarak “Made by Zorlu” markasını dünyanın her yerinde kabul ettirmiş bulunuyor. Ev tekstilinde TAÇ, Linens Valeron markaları ile faaliyette bulunan Zorlu Tekstil Grubu, TAÇ ile Türkiye ev tekstili pazarının lideri olmayı ve 700 milyonluk nüfusa sahip çevre ülkelerdeki mağazaları ile büyümeyi sürdürüyor. Tekstilde inovasyon denince akla gelen ilk isim olan Zorlu Tekstil; “Kendini Temizleyen Perde”, “Serin Tutan Pike”, “Led Işıklı Perde” ve “İçerik Üreten QR Kodlu Nevresim” gibi ürünleriyle tüketicilerin yenilikçi ve akıllı ürün taleplerini yönlendirmeye devam ediyor.