Zonguldak-Düsseldorf uçak seferleri başladı

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Zonguldak'a düzenlenen sezonluk uçuşlar başladı.

Düsseldorf kentinden havalanan ve ağırlıklı olarak gurbetçileri taşıyan sezonun ilk seferini gerçekleştiren Alman Havayolu şirketi Germania'ya ait uçak, 133 yolcusuyla Zonguldak Havalimanı'na indi.

Yolcular ve kabin ekibi, yolcuların yakınları ile havalimanı çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun ilk uçağının sorunsuz şekilde iniş yaptığını söyledi.

Geçen yıllarda uçuşların kasım ayı ortalarında sonlandırıldığını ancak havalimanında yapılan yeniliklerle uçakların artık 12 ay boyunca uçuşlarını gerçekleştirebileceğini ifade eden Özşahin, şöyle konuştu:

"Büyük bir teveccüh ve talep var. Diğer günlerde uçuş gerçekleştirecek uçaklarımızın doluluk oranı yüzde 80. Bu yıl içerisinde havalimanımıza yapmayı planladığımız yeni çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız uçakların her koşulda bu havalimanına inişini kolaylaştıracak. İnşallah haziran ayının ortalarında çalışmalar tamamlanacak. Bu yenilikle inşallah uçaklarımız Zonguldak Havalimanı'na 12 ay boyunca kesintisiz uçuş gerçekleştirecek. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ederim. Bölge illerimiz de bu çalışmalar için büyük çaba ve gayret gösteriyor. Bu yenilikle inşallah bölgemiz büyük bir ulaşım sorununu çözmüş olarak."

Havalimanına inen uçak, daha sonra 94 yolcusuyla Düsseldorf'a hareket etti.