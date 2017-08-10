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Zeybekci'den Kazak iş dünyasına 'süper teşvik' teklifi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'de dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olan proje bazlı yatırım teşvik sisteminin bulunduğunu söyledi.

Zeybekci'den Kazak iş dünyasına 'süper teşvik' teklifi

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'de dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olan proje bazlı yatırım teşvik sisteminin bulunduğunu söyledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 15:03
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Zeybekci'den Kazak iş dünyasına 'süper teşvik' teklifi

Ekonomi Bakanı Nihat ZeybekciTürkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaretin önemli bir düzeye eriştiğine işaret eden Zeybekci, iki ülke arasındaki bağların her alanda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ne yapmalı, ne etmeli Türkiye ile Kazakistan'ı birbirine bağlamalıyız." diyen Zeybekci, çok kısa sürede hizmete girecek Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu hattı ile İpek Yolu açısından Türkiye ile Kazakistan'ın önemine dikkati çekti.

İki ülkenin birbirine bağlanmasının Asya'nın Kazakistan üzerinden Türkiye ile Avrupa'ya açılmasının yolunu açacağını kaydeden Zeybekci, böylece ikili ilişkilerin de ticaretin de önemli ölçüde gelişebileceğini söyledi.

Zeybekci, Türkiye ile Kazakistan arasında 2012 yılındaki 4,5 milyar dolarlık dış ticaret hacminin bugün 2 milyar dolar seviyesine gerilediğini bildirerek, bu yıl dış ticarette bir miktar toparlanma olduğunu, yıllık yüzde 30 artış beklendiğini aktardı.

Kazaklara FETÖ "uyarısı"

Bakan Zeybekci, Türkiye ve Kazakistan arasındaki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "İki ülke arasında vizeyle ilgili problem yok ama çalışma hayatıyla ilgili, iş gücünün Türkiye'de ve Kazakistan'da rahatça hareket edebilmesi son derece önemli." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine rağmen G20 ülkeleri arasında en yüksek üçüncü büyüme hızına eriştiğini hatırlattı.

Türkiye ekonomisine ilişkin verileri aktaran Zeybekci, "Şu anda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. Gelin her şeyi konuşalım, ne imtiyaz, ne hak, nasıl bir teşvik istiyorsanız bunların hepsini konuşabilme yetkisini hükümet olarak parlamentodan aldık. Her şeyi konuşabiliriz, pazarlık ve müzakere edebiliriz. Türkiye bu anlamda inanılmaz fırsatların olduğu bir ülke ve olmaya da devam edecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Zeybekci, Türkiye'nin Kazakistan ile yol arkadaşlığı yapmak istediğinin altını çizerek, "Gelecek yolculuğuna beraber çıkarsak bunun sonuçları çok daha güçlü ve hızlı olacaktır. Cumhurbaşkanımızın seyahatini çok önemsiyoruz. Buna çok değer veriyoruz. İnşallah o geldiğimizde yeni bir dönemin başlangıcını göreceğiz." dedi.

Kazaklara seslenen Zeybekci, "Kazak kardeşlerimizden de o dönemin ihanetinin devamında olan, aklını, ruhunu, vicdanını bir yerlere kiralamış, satmış olan, kendi varlıklarının isimlerinin başında 'Türkiye bilmem ne' diye isimleri taşımaya cesaret edenlere itibar etmemelerini, dikkat etmelerini istiyoruz. Dünyanın en tehlikeli terör örgütüne karşı 'Aman ha, aman' diyoruz. Biz muhteşem bir milletin şahlanışıyla bunları durdurduk. Aynı tecrübeyi başka kardeşlerimiz, dostlarımız da yaşasın da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi BakanıNihat ZeybekciTürkiye-Kazakistan İş Forumu
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