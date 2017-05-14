Zeybekci 'booking.com' yetkilileriyle görüştü

ANKARA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan booking.com yetkilileriyle görüşmesine ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Söz konusu internet sitesinin yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin sorulması üzerine Zeybekci, "Görüşme oldu. Şimdi arkadaşlarımız görüşüyor." diye konuştu.

"Davamızda haklıyız"

Zeybekci, "Çözüme ulaşılacak mı?" sorusuna karşılık da "Biz çözüm makamıyız. Bunları bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Booking veyahut da benzeri, bu şekilde yurt dışından internet ortamında Türkiye'de pazarlama yaparak gelir elde eden ve Türkiye'ye bundan değer bırakmayanlara yönelik davamızda haklıyız. Bunların istemiş oldukları veya beklentilerini karşılayacak o cazibeyi ortaya çıkararak bir noktaya geleceğiz." yanıtını verdi.

Zeybekci, booking.com'un Türkiye'de faaliyette bulunmak için ortaya koyduğu taleplere ilişkin bir soru üzerine de görüşmelerin hala sürdüğünü söyledi.