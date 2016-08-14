Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Zengin yatırımcılar 'melek' rolünü sevdi

Türkiye genelinde bireysel katılım sermayesi (BKS) olarak bilinen "melek yatırımcılık" için verilen lisans sayısı 393'e ulaşırken, lisans alanların büyük bölümü yüksek gelirli yatırımcılardan oluştu.

Zengin yatırımcılar 'melek' rolünü sevdi

Türkiye genelinde bireysel katılım sermayesi (BKS) olarak bilinen "melek yatırımcılık" için verilen lisans sayısı 393'e ulaşırken, lisans alanların büyük bölümü yüksek gelirli yatırımcılardan oluştu.

14 Ağustos 2016 Pazar 18:19
793 Okunma
Zengin yatırımcılar 'melek' rolünü sevdi
ANKARA  -  AA muhabirinin Hazine Müsteşarlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, henüz başlangıç aşamasında olan bir iş fırsatına yatırım yaparak girişimin büyümesi ve gelişmesi için sermaye ve bilgi birikimi sağlayan melek yatırımcılık için 2013'te 155, 2014'te 120, geçen yıl da 69 lisans verildi. Bu yılın temmuz ayı sonunda alınan lisans sayısı 49'u bulurken, süreci devam eden lisans başvurusu sayısı da 9 oldu.

Lisans başvurularının yüzde 84'i Marmara Bölgesi'nden gerçekleşirken, melek yatırımcılığa en çok talep İstanbul'dan geldi. Buna göre İstanbul için verilen lisans sayısı 319 olurken, bunu 34 ile Ankara, 13'er lisans ile Bursa ve İzmir, 5 lisans ile de Kocaeli izledi.

Lisansların gelir ve tecrübeye göre dağılımı incelendiğinde, lisans alan 127 yatırımcının tecrübeli, 132 yatırımcının servet sahibi, 134 yatırımcının da yüksek gelire sahip olduğu görüldü. Yatırımcıların 348'inin lisans ve yüksek lisans sahibi olduğu belirlenirken, 2 ilköğretim mezununun melek yatırımcı lisansı alması ise dikkati çekti. Melek yatırımcıların ağırlıklı yaş ortalaması 35-50 arasında değişirken, yüzde 44'ü mühendislerden, yüzde 28'i işletmecilerden, yüzde 13'ü ekonomistlerden, yüzde 5'i ise avukatlardan oluştu. Söz konusu yatırımcıların yüzde 40'ı melek yatırımcılığı büyüme potansiyeli ve yüksek getiri, yüzde 21'i de yenilikçi iş fırsatı-manevi destek için tercih etti.

Diğer taraftan toplamda 14’ü hali hazırda sonuçlandırılmış 20’den fazla yatırım başvurusu bulunuyor. Sistemdeki toplam yatırım hacmi ise 7 milyon lirayı geçti.

Yatırım yapılan şirketlerin yüzde 92'sini mikro işletmeler, yüzde 8'ini de küçük işletmeler oluşturdu. Yatırım başvurularının yüzde 93'ü İstanbul'da yüzde 7'si de Ankara'da yapılırken, bu başvuruların yüzde 55'i yazılım ve uygulama-geliştirme, yüzde 22'si e-ticaret, yüzde 11'i veri tabanı faaliyetlerinden oluştu.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2016 18:07
Anahtar Kelimeler:
Zengin Yatırımcılarönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ