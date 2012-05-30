Zamlı maaşlar Haziran'da

ANKARA - Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre,

lara zamlı maaşları, 15 Haziran'dan itibaren ödenecek.



Yetkililer, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4 (4+4) olmak üzere, memur maaşlarına yaptığı zammın, 2012 yılında kümülatif yüzde 8,2 oranına karşılık geldiğini bildirdi.

Bu oranın üzerine, enflasyonu aşması durumunda enflasyon zammının da ekleneceğini belirten yetkililer, 1 Ocak-15 Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde alınamayan zamların da topluca ödeneceğini bildirdi. Yetkililer, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun belirlediği zam oranı, enflasyon ve geç ödeme farkıyla birlikte düşünüldüğünde, 2012 yılında memura toplamda yaklaşık yüzde 11 oranında zam yapılmış olacağını kaydetti.

Memurların 2013 yılında da Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 3 zam alacağını belirten yetkililer, enflasyon hedefinin aşılması durumunda gelecek yıl yapılacak zamlara enflasyon farkının da yansıtılacağını ifade etti.