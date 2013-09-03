Zam şampiyonu yumurta

ANKARA





Tüketici fiyatları bazında ağustosta en yüksek fiyat artışı, yüzde 17,47 ile yumurtada görüldü. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 27,14 ile domates oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerine göre, fiyatı yüzde 17,47 artan yumurta "zam şampiyonu'' oldu. Yumurtayı, fiyatı yüzde 6,51 artan "mücevher (altın)" ile fiyatı yüzde 5,26 artan kaşar peyniri izledi.

Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 5,05 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 4,64 ile yoğurt, yüzde 4,21 ile tavuk eti, yüzde 3,47 ile konserveler, yüzde 2,97 ile hazır çorbalar, yüzde 2,53 ile sucuk, yüzde 2,42 ile spor müsabakalarına giriş ücreti yer aldı.

En çok domates ucuzladı

TÜİK verilerine göre, geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında domates geldi. Domatesin fiyatı yüzde 27,14 azalırken, fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla kavun (yüzde 15,09), çarliston biber (yüzde 11,77), patates (yüzde 11,22), sivri biber (yüzde 11,16), erkek tişörtü (yüzde 6,76), kadın ayakkabısı (yüzde 5,64), erkek gömleği (yüzde 5,27) ve çocuk tişörtü (yüzde 4,45 ) oldu. Kadın pantolonunun fiyatı ağustosta yüzde 3,35, erkek ayakkabısının ve telefon ekipmanlarının (telsiz telefon, cep telefonu) fiyatı yüzde 2,59'ar düştü.