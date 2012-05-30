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Zam imkanların ötesine taştı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur maaş zammı ve THY'deki eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu

Zam imkanların ötesine taştı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur maaş zammı ve THY'deki eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu

30 Mayıs 2012 Çarşamba 14:10
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Zam imkanların ötesine taştı
ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur maaşlarına ilişkin, ''Resim son derece açık ve net. Bütçede 75 milyonun hakkı, hukuku var. Sadece memur ve işçinin değil. Bütçenin üçte biri memura gidiyor. İmkanlarımızın çok ötesine taştı. Onun için de oturup şimdi bütçeyle ilgili ne tür tedbirler alacağız, ona bakacağız'' diye konuştu.

Şimşek, 2002-2011 arasında ortalama memur maaş artışının yüzde 228 olduğunu, son verilen artışlar ve enflasyon farkı da katıldığında bunun yüzde 240'lar civarına ulaştığını bildirdi.

THY'deki eylem
Şimşek, THY çalışanlarının yaptığı eylemin yasa dışı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Dün olan yasa dışı eylem, kabul edilebilir bir eylem değildir. Sonuçta THY,ülkemizin çok başarılı, son yıllarda Türkiye'nin yüz akı olan, büyük performans gösteren bir şirketi..Tabii ki biz çalışanlarımızın haklarına saygılıyız. Ama bu haklarını yasalar çerçevesinde kullanmaları lazım. Türkiye'nin turizmine, havacılık sektörüne, Türkiye ekonomisine darbe vuracak hiçbir girişime izin vermeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa tabii ki yaparız."

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 06:11
Anahtar Kelimeler:
Zam
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