Zam imkanların ötesine taştı

Şimşek, 2002-2011 arasında ortalama memur maaş artışının yüzde 228 olduğunu, son verilen artışlar ve enflasyon farkı da katıldığında bunun yüzde 240'lar civarına ulaştığını bildirdi.
THY'deki eylem
Şimşek, THY çalışanlarının yaptığı eylemin yasa dışı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Dün olan yasa dışı eylem, kabul edilebilir bir eylem değildir. Sonuçta THY,ülkemizin çok başarılı, son yıllarda Türkiye'nin yüz akı olan, büyük performans gösteren bir şirketi..Tabii ki biz çalışanlarımızın haklarına saygılıyız. Ama bu haklarını yasalar çerçevesinde kullanmaları lazım. Türkiye'nin turizmine, havacılık sektörüne, Türkiye ekonomisine darbe vuracak hiçbir girişime izin vermeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa tabii ki yaparız."
AA