"Yüzde 5'lik büyüme hormonlu bir büyüme değil"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CNN Türk yayınında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye ekonomisinin 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptığını vurgulayan Tüfenkci, yılın ilk çeyreğinde herkesi şaşırtan büyüme rakamı yakalandığını söyledi. Tüfenkci, "Bu büyümenin ikinci, üçüncü çeyrekte de artacağını ve yıl sonu itibarıyla yüksek büyüme oranlarını yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Tüfenkci, sanayi üretimindeki ve ihracattaki artışın yanı sıra uluslararası ticaretin gelişmesiyle beraber bunun piyasaya yansımaları ve Türkiye’nin bu ticarette alacağı pay dikkate aldığında söz konusu büyümenin kesinlikle hormonlu bir büyüme olmadığını dile getirdi. Bakan Tüfenkci, 6 Aylık Eylem Planı'na yönelik çalışmalarının sürdüğünü ve ay sonu itibarıyla bunu ileteceklerini belirtti.

Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına yönelik tedbirlere ilişkin bilgiler veren Tüfenkci, "Hedefimiz Türkiye’nin yıl sonu itibarıyla tek haneli enflasyon rakamlarını yakalaması. Bu konuda umutluyuz çünkü atmış olduğumuz adımları, yaptıklarımızı biliyoruz, bunların piyasaya yansımalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Katar’ın gıda ambargosu noktasına getirilmesi ve ablukaya alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Tüfenkci, "Çünkü ortada geçerli bir neden de yok. Türkiye bu anlamda Katar’la gıda ve ulaşım noktasında Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile Ekonomi Bakanlığı koordinesinde hızlı bir adım attı ve gıda ihtiyaçlarının Türkiye’den karşılanabileceği noktasında karar aldı." değerlendirmesinde bulundu.