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Yuvayı banka ve kredi kartları yaptı

Türkiye'de geçen yıl kuyum ve mobilya sektörüne yönelik banka ve kredi kartlarıyla 33 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı.

Yuvayı banka ve kredi kartları yaptı

Türkiye'de geçen yıl kuyum ve mobilya sektörüne yönelik banka ve kredi kartlarıyla 33 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı.

16 Şubat 2017 Perşembe 12:34
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Yuvayı banka ve kredi kartları yaptı

İSTANBUL - Türkiye'de geçen yıl kuyum ve mobilya sektöründe banka ve kredi kartları ile 33 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı. Söz konusu harcamaların önemli bir bölümü düğün dönemlerine denk gelen bahar ve yaz aylarında gerçekleşti.

AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl mobilya ve dekorasyon işlemlerine banka kartıyla 1 milyar 581 milyon lira ve kredi kartıyla 21 milyar 271 milyon lira olmak üzere 22 milyar 852 milyon lira harcandı.

Söz konusu dönemde banka kartı ile toplam 13,7 milyon ve kredi kartı ile 64,8 milyon adet işlem gerçekleştirildi.

2016 yılında kuyum sektöründe banka kartıyla 1 milyar 355 milyon lira ve kredi kartlarıyla 9 milyar 220 milyon lira olmak üzere 10 milyar 575 milyon lira tutarında harcama yapıldı.

Böylece kuyum ve mobilya sektöründe banka ve kredi kartlarıyla geçen yıl 33 milyar 427 milyon liralık ödeme yapıldığı görüldü. Söz konusu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 1,8'lik artışa işaret etti.

Kartla harcamalar 2 ve 3'üncü çeyrekte arttı

Verilere göre, mobilya ve dekorasyon ile kuyumculuk işlemlerinde kart kullanımının bahar ve yaz aylarında arttığı dikkati çekti.

Geçen yılın 2'inci çeyreğinde kartla yapılan harcamaların toplamı 8 milyar 697 milyon lira olurken, 3'üncü çeyrekte gerçekleştiren harcama tutarı ise 8 milyar 639 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde 7 milyar 691 milyon liralık ve son çeyreğinde de 8 milyar 450 milyon liralık harcama yapıldı.

Son 5 yılda kartla harcama 153 milyar liraya dayandı

BKM verilerine göre, son 5 yıllık dönemde banka ve kredi kartları ile mobilya ve dekorasyon ödemelerinin tutarı 57 milyar 674 milyon lira olurken, kuyum sektöründeki ödeme miktarı 94 milyar 984 milyon lirayı buldu. Böylece ilgili sektörlerdeki kartla harcama tutarı 152 milyar 658 milyon lira oldu.

Söz konusu sektörlerdeki toplam harcama miktarı 2012'ye göre yüzde 36 artışa işaret etti.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2017 12:43
Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıBankaYuva
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