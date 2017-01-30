Yurt içi piyasalarda Fitch ve S&P'nin etkileri izlenecek

Küresel piyasalar, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına odaklanırken, yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Standard & Poor's'un 27 Ocak Cuma akşamı yaptığı Türkiye ile ilgili değerlendirmelerinin etkileri takip edilecek.

ABD'de cuma günü açıklanan büyüme verisinin yüzde 1,9 ile beklentilerin altında gelmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi imzalamasının ardından karar dünyanın çeşitli ülkelerinde tepkiyle karşılanırken, bundan sonraki süreç piyasalar tarafından da yakından takip edilecek. Cuma günü 100,82'ye kadar çıkan dolar endeksi, haftanın ilk işlem gününde 100,29 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 arttı.

Asya piyasalarında ise Çin borsasında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) iki gün sürecek toplantısı bugün başladı. Bankanın faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapması beklenmiyor. Haftanın ilk işlem gününde Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 19.368,85 puandan kapandı.

Yurt içinde ise cuma günü piyasalar kapandıktan sonra S&P, Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Fitch de Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-"den "BB+" seviyesine indirdi ve not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Analistler, Fitch'in kararının piyasalar tarafından beklentiler paralelinde olduğunu ve son birkaç haftadır fiyatlandığını, bu nedenle etkisinin kısa süreli ve sınırlı olabileceğini kaydetti. BIST 100 endeksi, cuma günü, Fitch kararı öncesi 83.500-84.000 bandında yatay bir seyir izlerken, endeks haftayı yüzde 0,92'lik artışla 83.827,39 puandan tamamladı.

Dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili kararının ardından 3,91'e kadar yükselse de bugün 3,86 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, bu hafta hem yurt içi hem de dışında yoğun veri akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, yurt dışında ABD tarafında Fed faiz kararı ve tarım dışı istihdam verisi, Avro Bölgesi'nde büyüme, BoJ'un faiz kararı, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın ilk Enflasyon Raporu ve ocak ayı enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.

BIST 100 endeksinin 84.200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 83.400 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini bildirdi.