Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

İSTANBUL

Küresel piyasalar, ABD'de beklentileri karşılamayan şirket karları ile negatif bir seyir izlerken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları takip edilecek.

ABD'de özellikle teknoloji devi şirketlerin 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin devam eden öngörülerle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Dün açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 2,41, S&P 500 endeksi yüzde 3,09 ve Nasdaq teknoloji endeksi de yüzde 4,43 değer kaybetti.

S&P 500 endeksinin 2.656 puanla yaklaşık 6 ayın en düşük kapanışını gerçekleştirmesi dikkati çekerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de güvenli liman alımlarıyla yüzde 3,17'den 3,10'a geriledi. Dün yayımlanan Fed'in Bej Kitap Raporu'nda ülke ekonomisinin son aylarda büyümeye devam ettiği ancak şirketlerin artan girdi ve nakliyat fiyatları, ticaret ortamına yönelik belirsizlikler ve kalifiye işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşadığı kaydedildi.

Avrupa tarafında, İtalya bütçesi ve Brexit süreci küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. İngiliz denetim kurumu Ulusal Denetim Ofisi, dünkü açıklamasında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmaksızın ayrılmasının sınır geçişleri konusunda gerekli hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle ek maliyet oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Dün ayrıca AB'nin 2019 yılı genel bütçesine ilişkin bir açıklama yapan AB Konseyi, bütçede Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilemeyeceğini bildirdi. Bu gelişmeler ve açıklanan imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Analistler, dün ABD piyasalarında satışlar güçlenmeden kapanan Avrupa borsalarının bugün açılışta düşüşünü devam ettirebileceğini belirterek, ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

ABD pay piyasalarındaki satıcılı seyrin Asya borsaları ile bugüne de taşındığı görülüyor. Güvenli liman alımlarıyla yenin değer kazanmasının da negatif etkilediği Japonya'da Nikkei 225 endeksinde düşüşler yüzde 4'e yaklaşırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 geriledi.

Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ile düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,83 azalışla 92.692 puandan tamamladı. Dün 5,6958'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7240 seviyesinden işlem görüyor.

Açıklanmaya başlayan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini kaydeden analistler, TCMB'nin faiz kararı ve Reel Kesim Güven Endeksi ile Kapasite Kullanım Oranı verilerinin, ekonomi takviminde öne çıkan başlıklar olduğunu dile getirdi.

Faiz değişikliği beklenmiyor

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB'nin bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz değişikliği beklemiyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 17'si bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) değişiklik beklemezken, sadece 2 ekonomist politika faizinde 100 baz puanlık artış öngörüyor.

13 Eylül'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi 625 baz puan artırılarak yüzde 24,00'e yükseltilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Almanya, Ifo endeksleri

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, ekim ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı

14.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Draghi'nin basın toplantısı

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, eylül ayı bekleyen konut satışları