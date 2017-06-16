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Yurt dışındaki vatandaşlara gümrükte kolaylık

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden işlemlerini daha hızlı yapabilecek

Yurt dışındaki vatandaşlara gümrükte kolaylık

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden işlemlerini daha hızlı yapabilecek

16 Haziran 2017 Cuma 16:49
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Yurt dışındaki vatandaşlara gümrükte kolaylık

ANKARA

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden araçlarını online kaydederek gümrük kapılarındaki işlemlerini artık daha hızlı yapma imkanı bulacak.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hizmete sokulan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye’ye giriş yapacak yolcuların, gümrük kayıt işlemlerini artık daha hızlı ve kolay yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, uygulamayla normal şartlarda gümrük memurlarınca yapılan işlemlere gerek kalmadan sürecin çok daha kısa sürede tamamlanabileceğine işaret edilerek ön beyan yaparak gümrük kapılarına gelecek kişilerin beklememesi için de gümrüklerde ayrı peronların hazırlandığı aktarıldı.

Taşıt ön beyan uygulaması nasıl yapılacak?

Gümrük kapılarındaki işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlayan uygulamaya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan (www.gtb.gov.tr) "E-İşlemler" menüsünden ulaşabilecek. Böylelikle vatandaşlar, menüde yar alan "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" kullanılarak kişi ve taşıta ait bilgileri online olarak önceden girebilecek. 

Ön beyan ne zaman yapılacak?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sisteme kaydı yapılan bilgiler, sistemde en fazla 15 gün süre kalacağından vatandaşların, Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten en erken 15 gün öncesinde ön beyanda bulunmaları gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yurt DışıGümrükVatandaşKolaylık
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