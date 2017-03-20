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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta azaldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93 azalış kaydetti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta azaldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93 azalış kaydetti.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:30
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta azaldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,93 azalış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,93 azalırken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,86 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,2 imalat sanayi sektöründe de yüzde 0,92 düşüş gözlendi.

En fazla düşüş bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde

Şubatta bir önceki aya göre endekslerde en fazla düşüş yüzde 3,52 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde, yüzde 2,51 ile içecekler, yüzde 2,01 ile metalik olmayan diğer mineral ürünler sektörlerinde gözlendi. Buna karşılık deri ve ilgili ürünler yüzde 1,85, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 0,22, elektrikli teçhizat yüzde 0,2 ile geçen aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre şubatta en fazla aylık düşüş yüzde 1,9 ile dayanıklı tüketim mallarında görüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
TüikYurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
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