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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artış gösterdi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artış gösterdi.

20 Mart 2018 Salı 11:17
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta arttı

ANKARA

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın şubat ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,89 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,43, imalat sanayisi sektöründe de yüzde 1,7 yükseliş gözlendi.

En yüksek aylık artış deri ürünlerinde

Şubatta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 4,2 ile deri ve ilgili ürünlerde, yüzde 3,11 ile ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç), yüzde 3,1 ile içeceklerde gerçekleşti. Buna karşılık bilgisayar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,14 gerilemeyle bir önceki aya göre endeksin düştüğü tek alt sektör oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre şubatta en fazla aylık ve yıllık artış sermaye mallarında gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yurt Dışı Üretici Fiyat EndeksişubatArtış
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