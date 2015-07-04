'Yunanistan'ın avrodan çıkışı kur riskini artıracak'

ANKARA

Yunanistan’ın avrodan çıkışının gündemde olduğu şu günlerde krizin bulaşma riskinin en yüksek olduğu ülkeler arasında Portekiz, İspanya ve İrlanda gösteriliyor.

Bu konuda gösterilen riskler arasında, her ne kadar bazı analistler bunun geçici olacağını düşünse de, bu üç ülke tarafından ihraç edilen tahvil faizlerinin artan risk algılaması nedeniyle sert yükseliş gösterme ihtimali ilk sırada yer alıyor.

Analistler, Yunanistan’ın avrodan muhtemel çıkışına yatırımcıların vereceği tepkiler konusunda da kaygı taşıyor.

Portekiz, İspanya ve İrlanda tahvilleri ile Almanya gösterge tahvili arasındaki fark haziran ayında genişledi. Ancak aradaki bu fark 2012 yılında görülen seviyelerin oldukça altında bulunuyor. Bir önceki Yunanistan krizinde tahvil faizleri arasındaki fark 200 baz puandan daha fazlaydı.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan First Class Analytics Analisti Michael Grogan, “İspanya ve Portekiz'i bekleyen en büyük tehlikelerden biri Yunanistan’ın avrodan olası çıkışı sonrası borçlanma maliyetlerinin artacak olmasıdır. Buna bağlı olarak, krizin yayılacağına, bu iki ülkenin de avrodan çıkabileceğine ilişkin tehlike algılamalarına istinaden tahvil sahipleri daha yüksek getiri talep edebilecek” ifadelerini kullandı.

İlk senaryonun sadece kısa dönemli riskleri içerdiğini, fakat uzun dönemde daha önemli risklerin olduğuna dikkati çeken Grogan, “Uzun dönemli risk, İspanya ve Portekiz’in avrodan ayrılmaya karar vermesi olacaktır. Bu da Yunanistan avrodan çıkarsa hali hazırda baskı altında olan avro üzerindekikur riskini artıracaktır” diye konuştu.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Neil Shearing ise, "Yunan krizi, yatırım destinasyonları olan gelişen ekonomiler üzerine kara bir bulut gibi çöktü" dedi.

" Tahvil faiz farkı 3 katına çıkabilir"

Yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın nisan ayında yaptığı çalışmaya göre, Yunanistan’ın avrodan çıkışıyla 10 yıllık İspanya ve İtalyan tahvil faizleri ile Alman gösterge tahvilleri arasındaki fark 3 katına çıkarak 400 baz puanı bulacak.

Analistlerin tehlike algılamasında; yatırımcıların, getirisiyle birlikte riskinin de yüksek olduğu ekonomilerden ziyade daha güvenli ama getirisi daha düşük ekonomilere yatırımlarını kaydırma olasılığı öne çıkıyor.Ekonomistler, haziranın 3'üncü haftası itibariyle gelişmekte olan ülkelerin hisse senetlerinde 4 hafta aralıksız düşüşleri ve riskten kaçınan sermaye hareketlerinin daha gelişmiş ekonomilere akmasına işaret ediyor.

Bu kaygıları haklı çıkaracak şekilde küresel yatırımcılar geçen haftanın ilk 3 gününde gelişmekte olan ülke ekonomileri hisse senetlerinden 9,3 milyar dolar para çekmişti. Bu rakam 2008 ekonomik krizinin en şiddetli hissedildiği zamanlardan bu yana en hızlı çıkış olarak kayıtlara geçmişti. EPFR Global şirketi verilerine göre, Asya 7,9 milyar dolara ulaşan son 15 yılın en hızlı sermaye çıkışıyla bu hareketten en fazla etkilenen bölge olmuştu.