Yunanistan'da siyasi kriz bankaları vurdu

Yunanistan'da 6 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması ile yaşanan krizin, ülkedeki bankaları vurduğu öğrenildi.

Koalisyon arayışları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın, 14 Mayıs akşamı siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantının detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Antonis Samaras, PASOK lideri Evangelos Venizelos ve Demokratik Sol Parti lideri Fotis Kouvelis ile bir araya gelen Papulyas'ın, toplantıda, Yunan bankalarının durumu hakkında liderleri bilgilendirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yapılan açıklamaya göre, Papulyas, parti liderlerine, Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yorgo Provopulos'un, bankaların çok zor durumda olduğunu söylediğini aktardı.

Papulyas, ''Saat 16.00 itibariyle onu aradığımda, bankalardan çekilen mevduatlar ile dışarıya sermaye akışının 600 milyon avroyu geçip 700 milyon avroya ulaştığını söyledi'' dedi.

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, Papulyas, ''Provopulos 'Paniğe gerek yok ancak paniğe dönüşeceğine dair büyük bir korku var, şu an itibariyle bankalar dayanıklılık sınırlarına yakın' dedi'' diye konuştu.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Papulyas, liderlere, hükümet kurulmasının önemini vurgulayarak, görüştüğü AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun endişeli olduğunu söylediğini belirtti.



