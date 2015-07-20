Yunanistan’da çarşı karıştı

ATİNA - Yunanistan’da, kreditörlerle varılan anlaşma uyarınca hayata geçirilen reformlar çerçevesinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının yükseltilmesi ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına yol açarken uygulamanın ilk gününde çarşı ve pazarlarda karışıklık yaşandı.

Hükümetin, 2018’e kadar 5 milyar avro tasarruf etmeyi hedeflediği uygulamayla vatandaşlar, bugünden itibaren uçak, gemi, otobüs ve taksi hizmetine, restoran, bar ve kantinlerde satılan ürünlere en az yüzde 9 daha fazla ödemek zorunda kalacak.

Kamu Gelirleri Genel Sekreterliğince belirlenen yeni KDV oranlarına göre, taze ya da dondurulmuş et, tavuk, balık, çay, kahve, meyve suyu, yumurta, şeker, kakao, pirinç, un, süt ürünleri, dondurma, yumurta ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç olan birçok üründe yüzde 13 olan KDV oranı yüzde 23’e çıkarılırken, tüm işlenmiş ve ambalajlı gıda ürünlerinde de yüzde 23 KDV uygulanmaya başladı.

Hayvancılık sektörü ve tarım üretiminde kullanılan hayvan yemi, gübre ve tohum gibi ürünlerindeki KDV oranları ise yüzde 9 artırıldı.

Yeni uygulama kapsamında ayrıca, daha önce muaf tutulan özel dersane ücretlerinde de yüzde 23 KDV uygulanmaya başladı.

Yeni reformlar çerçevesinde, Ege’deki turistik adalardaki otel ve kamp yerlerinde konaklama ücretlerine daha önce yüzde 5, yüzde 9 ve yüzde 16 olarak uygulanan KDV, ekimden itibaren yüzde 6, yüzde 13 ve yüzde 23 olarak belirlenecek.

Ülkenin diğer yerlerindeki otellerde uygulanan yüzde 6,5’lik KDV ise ekimden itibaren yüzde 13’e çıkarılacak.

Uygulama kapsamında ayrıca, ürün satan işletmeler ve serbest meslek sahipleri de yüzde 23 oranında KDV kapsamına alınırken, ilaç, tiyatro biletleri ve kitap fiyatlarında daha önce yüzde 6,5 olan KDV oranı ise yüzde 6’ya indirildi.

Bu arada, KDV oranlarının artırılmasını öngören yeni uygulama ilk gün çarşı ve pazarlarda karışıklığa yol açarken, esnafın farklı KDV oranları olan ürünlerde fiyat belirlemede zorlandığı belirtildi.