Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yunanistan’da çarşı karıştı

Yunanistan’da uçak, gemi, otobüs ve taksi hizmeti, restoran, bar ve kantinlerdeki ürünlerin bedeli KDV'nin yükselmesiyle en az yüzde 9 arttı. Uygulamanın ilk gününde çarşıda karışıklık yaşandı

Yunanistan’da çarşı karıştı

Yunanistan’da uçak, gemi, otobüs ve taksi hizmeti, restoran, bar ve kantinlerdeki ürünlerin bedeli KDV'nin yükselmesiyle en az yüzde 9 arttı. Uygulamanın ilk gününde çarşıda karışıklık yaşandı

20 Temmuz 2015 Pazartesi 15:43
640 Okunma
Yunanistan’da çarşı karıştı

ATİNA - Yunanistan’da, kreditörlerle varılan anlaşma uyarınca hayata geçirilen reformlar çerçevesinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının yükseltilmesi ürün ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına yol açarken uygulamanın ilk gününde çarşı ve pazarlarda karışıklık yaşandı.

Hükümetin, 2018’e kadar 5 milyar avro tasarruf etmeyi hedeflediği uygulamayla vatandaşlar, bugünden itibaren uçak, gemi, otobüs ve taksi hizmetine, restoran, bar ve kantinlerde satılan ürünlere en az yüzde 9 daha fazla ödemek zorunda kalacak.

Kamu Gelirleri Genel Sekreterliğince belirlenen yeni KDV oranlarına göre, taze ya da dondurulmuş et, tavuk, balık, çay, kahve, meyve suyu, yumurta, şeker, kakao, pirinç, un, süt ürünleri, dondurma, yumurta ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç olan birçok üründe yüzde 13 olan KDV oranı yüzde 23’e çıkarılırken, tüm işlenmiş ve ambalajlı gıda ürünlerinde de yüzde 23 KDV uygulanmaya başladı.

Hayvancılık sektörü ve tarım üretiminde kullanılan hayvan yemi, gübre ve tohum gibi ürünlerindeki KDV oranları ise yüzde 9 artırıldı. 

Yeni uygulama kapsamında ayrıca, daha önce muaf tutulan özel dersane ücretlerinde de yüzde 23 KDV uygulanmaya başladı.

Yeni reformlar çerçevesinde, Ege’deki turistik adalardaki otel ve kamp yerlerinde konaklama ücretlerine daha önce yüzde 5, yüzde 9 ve yüzde 16 olarak uygulanan KDV, ekimden itibaren yüzde 6, yüzde 13 ve yüzde 23 olarak belirlenecek.

Ülkenin diğer yerlerindeki otellerde uygulanan yüzde 6,5’lik KDV ise ekimden itibaren yüzde 13’e çıkarılacak.

Uygulama kapsamında ayrıca, ürün satan işletmeler ve serbest meslek sahipleri de yüzde 23 oranında KDV kapsamına alınırken, ilaç, tiyatro biletleri ve kitap fiyatlarında daha önce yüzde 6,5 olan KDV oranı ise yüzde 6’ya indirildi.

Bu arada, KDV oranlarının artırılmasını öngören yeni uygulama ilk gün çarşı ve pazarlarda karışıklığa yol açarken, esnafın farklı KDV oranları olan ürünlerde fiyat belirlemede zorlandığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 20.07.2015 14:38
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ