"Yunanistan zirvesi"nde iyimser hava hakim

FRANKFURT - Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF), AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile şubat ayının ortalarında başlayan müzakerelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

AB liderleri ve Yunanistan'ın resmi alacaklıları, bugün uzun süredir Avrupa'nın gündemini meşgul eden Yunanistan sorununun çözümü için bir araya gelecek. İlk toplantı yerel saatle 11.00’de başlarken, son toplantının ise 19.00'da başlaması bekleniyor.

Brüksel'de yapılacak görüşmeler Avrupa'nın yanı sıra dünya piyasaları tarafından da yakından takip edilirken, görüşmelerde Yunanistan'ın Avro Bölgesi'ndeki geleceğinin belirlenebileceği ifade ediliyor.

Analistler, Yunanistan sorunun çözümüne ilişkin umutların arttığını ve bunun Yunanistan'ın hafta sonu sunduğu tekliften kaynaklandığını kaydediyor.

Capital Economics Baş Avrupa Ekonomisti Jonatham Loynes yayımladığı raporunda, görüşmelerde bir anlaşmaya varılabileceğini ancak bunun ülkenin sahip olduğu ağır borç yükü nedeniyle krizi kesin olarak sonlandırmayacağını belirtti.

"Umutlar arttı"

ABN AMRO Makro ve Finansal Piyasalar Araştırma Müdürü Nick Kounis de resmi kreditörlerle Yunanistan arasında bir anlaşma sağlanması konusunda umutların arttığına işaret etti.

"Ya Avrupa ya da uçurum"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise bugün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras için karar günü olduğunu ve Çipras'ın "Avrupa ya da uçurum" arasında seçim yapmak zorunda kalacağını ifade etti.

Schmieding, şunları kaydetti:

"Çipras, bugün ya kreditörlerinin sunacağı anlaşmayı kabul edebilir ya da gerçekçi olmayı reddedebilir ve ülkesindeki bankaların ve ekonominin çökmesine neden olabilecek bir 'kuyruk riskleri' tehlikesini göze alabilir. Bugün belirleyici toplantı muhtemelen ne Avro Bölgesi zirvesi ne de Avro Grubu Maliye Bakanları toplantısı olacak. En belirleyici toplantı, Çipras ve IMF, ECB ve Avrupa Komisyonu'nun liderlerine ek olarak Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem arasında olabilir."

Öte yandan, mevcut mali programda kalan 7,2 milyar avroluk kredinin serbest bırakılması için Yunanistan'ın haziran sonuna kadar kreditörlerle anlaşması gerekiyor. Aksi halde Yunanistan'ın, gelecek haftalar ve aylarda IMF'ye geri ödemesi başta olmak üzere borç yükümlülüklerini yerine getirmeyerek temerrüte düşebileceği belirtiliyor.