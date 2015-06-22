Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"Yunanistan zirvesi"nde iyimser hava hakim

Uluslararası finans kuruluşlarının uzmanları, AB liderler zirvesinde Yunanistan ile anlaşma umutlarının artığını ve bu iyimser havanın Yunanistan'ın hafta sonu sunduğu tekliften kaynaklandığını belirtiyor

"Yunanistan zirvesi"nde iyimser hava hakim

Uluslararası finans kuruluşlarının uzmanları, AB liderler zirvesinde Yunanistan ile anlaşma umutlarının artığını ve bu iyimser havanın Yunanistan'ın hafta sonu sunduğu tekliften kaynaklandığını belirtiyor

22 Haziran 2015 Pazartesi 14:40
418 Okunma

FRANKFURT - Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF), AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile şubat ayının ortalarında başlayan müzakerelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı. 

AB liderleri ve Yunanistan'ın resmi alacaklıları, bugün uzun süredir Avrupa'nın gündemini meşgul eden Yunanistan sorununun çözümü için bir araya gelecek. İlk toplantı yerel saatle 11.00’de başlarken, son toplantının ise 19.00'da başlaması bekleniyor.  

Brüksel'de yapılacak görüşmeler Avrupa'nın yanı sıra dünya piyasaları tarafından da yakından takip edilirken, görüşmelerde Yunanistan'ın Avro Bölgesi'ndeki geleceğinin belirlenebileceği ifade ediliyor. 

Analistler, Yunanistan sorunun çözümüne ilişkin umutların arttığını ve bunun Yunanistan'ın hafta sonu sunduğu tekliften kaynaklandığını kaydediyor. 

Capital Economics Baş Avrupa Ekonomisti Jonatham Loynes yayımladığı raporunda, görüşmelerde bir anlaşmaya varılabileceğini ancak bunun ülkenin sahip olduğu ağır borç yükü nedeniyle krizi kesin olarak sonlandırmayacağını belirtti.

"Umutlar arttı" 

ABN AMRO Makro ve Finansal Piyasalar Araştırma Müdürü Nick Kounis de resmi kreditörlerle Yunanistan arasında bir anlaşma sağlanması konusunda umutların arttığına işaret etti. 

"Ya Avrupa ya da uçurum"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise bugün Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras için karar günü olduğunu ve Çipras'ın "Avrupa ya da uçurum" arasında seçim yapmak zorunda kalacağını ifade etti.

Schmieding, şunları kaydetti:

"Çipras, bugün ya kreditörlerinin sunacağı anlaşmayı kabul edebilir ya da gerçekçi olmayı reddedebilir ve ülkesindeki bankaların ve ekonominin çökmesine neden olabilecek bir 'kuyruk riskleri' tehlikesini göze alabilir. Bugün belirleyici toplantı muhtemelen ne Avro Bölgesi zirvesi ne de Avro Grubu Maliye Bakanları toplantısı olacak. En belirleyici toplantı, Çipras ve IMF, ECB ve Avrupa Komisyonu'nun liderlerine ek olarak Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem arasında olabilir."

Öte yandan, mevcut mali programda kalan 7,2 milyar avroluk kredinin serbest bırakılması için Yunanistan'ın haziran sonuna kadar kreditörlerle anlaşması gerekiyor. Aksi halde Yunanistan'ın, gelecek haftalar ve aylarda IMF'ye geri ödemesi başta olmak üzere borç yükümlülüklerini yerine getirmeyerek temerrüte düşebileceği belirtiliyor.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 14:27
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ