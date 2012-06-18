Yunanistan seçimleri beklendiği gibi

Son on beş gündür Yunanistan'da yapılacak seçim sonuçlarına odaklanan piyasaların istediği sonuçlar geldi. Özellikle geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında piyasaların fiyatladığı ''AB ve memorandum yanlısı Yeni Demokrasi Partisi birinci parti olarak çıkarak koalisyonla da olsa hükümet kurabilecek' senaryosu sandıktan çıktıktan sonra avro/dolar paritesi 1,27 seviyesinin üzerine çıktı.

Yunanistan'da parti liderlerinin açıklamalarına bakıldığında da PASOK lideri Evangelos Vanizelos'un 'hükümet kurma çalışmalarının vakit kaybetmeden hemen başlaması gerektiği, siyasi oyunlara vakitlerinin olmadığı ve bunun için kendi adlarına ellerinden geleni yapacaklarını açıklaması da uzmanlar tarafından olumlu karşılanırken, koalisyon kurma çalışmalarındaki gelişmelerin piyasaların ikincil gündem maddesi haline gelebileceğini belirtiyorlar.

Piyasaların bundan sonraki ana gündem maddesi, geçtiğimiz hafta rapor ve araştırmalarda görüldüğü üzere öncelikle İspanya'nın olacağı düşünülüyor. İspanya'da geçtiğimiz haftanın son işlem gününde bir ara yüzde 7 kritik seviyenin üzerine yükselen 10 yıllık tahvil faizlerinin bugünkü seyrinin piyasalar tarafından yakından takip edileceği belirtiliyor.

Bugün başlayacak olan G-20 zirvesinden gelecek haber ve açıklamalar piyasalar tarafından takip edilecek. Yunanistan'da yapılan seçim sonuçlarının, pozitif düşünmek isteyen piyasalara destek olacağını belirten analistler, geçtiğimiz haftayı 1,26 seviyelerinde kapatan avro/dolar paritesinin 1,27'nin üzerini test etmesi ve Asya borsalarındaki yükselişlerin, İMKB'nin geçtiğimiz hafta kıramadığı ve sınırında kapattığı 58.500 direncini kırmasını sağlayabileceğini belirtiyorlar. İMKB 100 endeksi için takip edilecek diğer dirençler olarak ise 59.000 ve 59.400 seviyelerinin altını çiziyorlar.



Beyaz Saray'dan, Yunanistan'daki genel seçimlere ilişkin kutlama mesajı yayımlandı.

ABD yönetiminin, Yunanistan'da zor zamanlarda yapılan seçimleri memnuniyetle karşıladığı belirtilen Beyaz Saray açıklamasında, "Bu seçimin, Yunan halkının yüz yüze kaldığı büyük ekonomik zorlukları aşmada vakitli bir başarı kaydedecek yeni bir hükümetin çabuk bir şekilde oluşturulması sonucunu doğuracağını ümit ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada Yunanistan'a, "reform yapmaya yönelik taahhüdüne bağlı kalması ve Avro Bölgesi'nden ayrılmaması" çağrısında da bulunuldu.



