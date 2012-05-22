Yunanistan çıkarsa, kriz yayılır

Fransa Maliye Bakanı Pierre Moscovici, Yunanistan'ın Avro Bölgesi'nden çıkmasının borç krizinin tahmin edilemez şekilde yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Moscovici, Yunanistan'ın bölgeden ayrılmasının krizin öngörülemez şekilde yayılmasına ve belki kontrol edilememesine neden olabileceğine dikkati çekerek, tüm maliyetine karşın Fransa'nın Yunanistan'ın bölgede kalması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Fransız Bakan, Yunanistan'da Avro ve Avrupa taraftarı güçlere yardım için herşeyin yapılması gerektiğini belirterek, büyümeyi teşvik edecek ve Yunan halkına umut verecek önlemler alınmasının önemine işaret etti.

Eurobond konusunda şimdilik Almanya ve Fransa arasında anlaşma sağlanamasa da Avrupa'da büyümeyi teşvik etmek için Fransa'nın pek çok önerisi üzerinde Almanya ile uzlaşmaya varılmasının muhtemel olduğunu ifade eden Moscovici, özellikle Avrupa Yatırım Bankası'nın sermayesinin artırılması olmak üzere olası uzlaşmalar bulunduğunu kaydetti.

