Yunanistan bu yıl Avro'dan çıkmaz

Credit Suisse, önümüzdeki 12 ay içinde, Yunanistan'ın avrodan çıkma ihtimalinin yüzde 50'den daha az olduğu tahmininde bulundu.

Şirket raporunda, Yunanistan'ın Avroda kalmasının her iki tarafın da çıkarına olduğunu savunarak, aksi takdirde drahminin yüzde 50 değer kaybedeceğini vurguladı.

Krizin yayılma ihtimaline dikkat çeken Credit Suisse, ''Cesur bir siyasi hamle yapılmazsa bu ekonomik çalkantı, Avro'nun feshine sürükler'' değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Danimarkalı Danske Bank da raporunda, belirsizliğin uzun süre yaşanacağı, fakat sonunda Yunanistan ile IMF arasında anlaşma sağlanıp Yunanistan'ın kemer sıkma politikalarına devam ederek Avro'da kalacağı tahmininde bulundu.

Banka, başka seçeneklerin ise hem Yunanistan hem AB için kötü sonuçlar doğuracağının altını çizdi.



Yunanistan için 3 senaryo



Banka, Yunanistan'ı ilgilendiren 3 senaryonun söz konusu olabileceği tahmininde bulundu:

Olumlu senaryoya göre, 17 Haziran seçimlerinden Avro ve kredi anlaşması yanlısı partilerin seçimlerden zaferle çıkması piyasaları olumlu etkileyecek.

Olumsuz senaryoya göre Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) seçimleri kazandıktan sonra tartışmaları bitirerek, düşük tonlu bir siyaset izleyecek.

En olumsuz senaryoya göre ise SYRIZA ve AB-IMF arasındaki oyun çığırından çıkarak iflasla sonuçlanacak. Ülke Avro'dan çıkacak ve piyasalara tam bir kaos hakim olacak.





