KONYA

Türkiye'nin 2016 yılı yumurta ihracatının geçen seneye göre yüzde 5,8 artarak, 290 milyon 190 bin dolara ulaştığı bildirildi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yumurta ihracatında 2015 yılına göre çok daha iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Yumurta ihracatının kilogram olarak yüzde 32,5 arttığına dikkati çeken Konya, 2015 yılında 219 milyon 656 bin kilogram yumurtayı 274 milyon 889 bin dolara, 2016 yılında ise 291 milyon 237 bin kilogram yumurtayı 290 milyon 190 bin dolara sattıklarını belirtti.

Kilogram başına fiyat düştü

Yumurta ihracatının yüzde 5,8 arttığını anlatan Konya, "2015 yılı bizim için kötü bir sezondu ama 2015 yılında yumurtanın kilogram fiyatı 1,25 dolar iken, 2016 yılında 1 doların altına geriledi. Bu da üreticilerimiz için ciddi bir zarardır." diye konuştu.

Ortadoğu, körfez ülkeleri, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelere ihracat yaptıklarını dile getiren Konya, şöyle devam etti:

"Toplamda 20 kadar ülkeye ihracatımız var. Komşu ülkelerdeki kargaşalar bittiği ve her şey normale döndüğü zaman Ortadoğu ve körfezdeki her ülkeye çok daha rahat bir şekilde yumurta satabileceğimizi düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta Afrika ülkelerine kadar satış yapabilecek potansiyelimiz var."

AA