Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109992
ALTIN
147.619
DOLAR
3.4262
STERLİN
4.4812
EURO
4.1041
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk...
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi tam...
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
TÜBİTAK teleskobuyla 'zonklayan' yıldız keşfedildi
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç, hasta etmeye yetiyor'
'Yanlış kullanılan tek doz ilaç,...
Bu hafta 6 film vizyona girecek
Bu hafta 6 film vizyona...

'Yumurta ihracatı artmaya devam edecek'

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Girit, "İhracatımız yılın 8 ayında yüzde 49 artarak yaklaşık 240 milyon dolara ulaştı, her şeye rağmen artmaya devam edecek." dedi.

'Yumurta ihracatı artmaya devam edecek'

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Girit, "İhracatımız yılın 8 ayında yüzde 49 artarak yaklaşık 240 milyon dolara ulaştı, her şeye rağmen artmaya devam edecek." dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:34
0 Okunma
'Yumurta ihracatı artmaya devam edecek'

İZMİR - Dünyanın önde gelen yumurta üreticilerinden Türkiye'nin ihracatı, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 240 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ülke geneli verilerinden AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin geçen yılın ocak-ağustos döneminde yaklaşık 161 milyon dolar olan yumurta ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 49 artarak 240 milyon dolara ulaştı.

Ağustos ayında da ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 33 milyon dolara yükseldi. İhracatta geleneksel pazar olan Irak, 200 milyon dolarla pastadan büyük payı alırken, bu ülkeyi 7 milyon 816 bin dolarla Katar izledi. Katar'a ihracatın Körfez ülkelerinin uyguladığı ambargo sonrası artması rakamlara da yansıdı.

Hedef, İran ve İsrail pazarları

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yumurtada daha geniş bir pazara ulaşmak için çabaladıklarını söyledi.

Özellikle İran ve İsrail pazarlarına girmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Girit, Katar'a ihracatın, gönderilen yumurtanın kalitesi ve fiyat dengesi sonucu ambargo kalksa bile devam edeceğini ifade etti.

Avrupa'da bazı basın yayın organlarının Türkiye'de zehirli yumurta bulunduğu iddiasını ortaya attığına dikkat çeken Girit, "İhracatımız yüzde 49 artarak yaklaşık 240 milyon dolara ulaştı, her şeye rağmen artmaya da devam edecek." dedi.

Yumurta krizi sonrası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetimlerinin arttığını kaydeden Girit, "Bakanlık denetimlerine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

"İddialar çok manidar"

Avrupa'nın yumurta ihracatında büyük paya sahip olduğunu ancak bu kriz sonrası düşüş yaşadıklarını belirten Girit, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yumurtada en büyük rakiplerinin ise Türkiye, Rusya ve Ukrayna olduğuna dikkat çekti.

Yumurta ihracatında Avrupa'nın tahtını kimseye kaptırmak istemediğine dikkati çeken Girit, yumurta krizinin Türkiye'ye sıçradığı yönündeki iddiaları çok manidar bulduklarını belirtti.

Türk yumurtasının pazarlarda aranan ürün olduğunu aktaran Girit, "Yumurta'da böcek ilacı kalıntısı ya vardır ya yoktur. Bunu Türkiye'deki bütün laboratuvarlar analiz edebilir. Analizler sonucu Türkiye'de böyle bir duruma rastlanılmamıştır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YumurtaIhracat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk su ürünleri Çin ve Hong Kong'da tanıtıldı
Türk su ürünleri Çin ve Hong Kong'da tanıtıldı
Yağışlar buğdayda rekolteyi yüzde 10 artırdı
Yağışlar buğdayda rekolteyi yüzde 10 artırdı
İthal otomobil satışlarına kur freni
İthal otomobil satışlarına kur freni
İklim şartlarından verimi düşen limon el yakacak
İklim şartlarından verimi düşen limon el yakacak
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Balık fiyatları yarı yarıya düştü
Balık fiyatları yarı yarıya düştü
TMO fındık alımına başladı
TMO fındık alımına başladı
Karakovan balında yüksek rekolte bekleniyor
Karakovan balında yüksek rekolte bekleniyor
'Bayramda, yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı'
'Bayramda, yaklaşık 1 milyon kişi tatil yaptı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ