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'Yükseliş mevsimsel olarak yumurtaya talebin azalmasından kaynaklandı'

YUM-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Konya, yumurtada ağustosta gerçekleşen yüzde 16,85'lik fiyat artışının plansız ve izinsiz üretimle birlikte yumurtaya olan talebin mevsimsel olarak azalmasından kaynaklandığını söyledi.

'Yükseliş mevsimsel olarak yumurtaya talebin azalmasından kaynaklandı'

YUM-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Konya, yumurtada ağustosta gerçekleşen yüzde 16,85'lik fiyat artışının plansız ve izinsiz üretimle birlikte yumurtaya olan talebin mevsimsel olarak azalmasından kaynaklandığını söyledi.

05 Eylül 2017 Salı 15:29
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'Yükseliş mevsimsel olarak yumurtaya talebin azalmasından kaynaklandı'

ANKARA - Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, AA muhabirine, tüketici fiyatları bazında ağustosta fiyatı yüzde 16,85 artan ve zam şampiyonu olan yumurtaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Yıl başından itibaren sektörde bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Konya, ocaktan temmuza kadar yumurta fiyatlarının düştüğüne işaret etti.

Konya, bu düşüşün plansız ve izinsiz üretimle birlikte yumurtaya olan talebin mevsimsel olarak azalmasından kaynaklandığını söyledi.

Yumurta fiyatlarında ağustosta görülen yüzde 16,85'lik artışın yıl başından bu yana meydana gelen düşüşle kıyaslandığında fazla olmadığının altını çizen Konya, "Söz konusu yükseliş mevsimsel olarak yumurta tüketimi ve ihracattaki artışın yanı sıra, plansız üretimden doğan arz eksikliğinden oluştu. Fazla ürettiğimiz zaman zarar ediyoruz. Zarar edince üretim azalıyor ve fiyatlar yükseliyor. Planlı bir üretim olsa herkes minimize karlarla satacak ve tüketici de kazanacak." diye konuştu.

Yumurta ihracatı arttı 

Konya, 1,5 aydır Avrupa'nın bazı ülkelerinde zehirli yumurtaların imha edildiğine dikkati çekerek, "Bu ülkelerin ihracat yaptığı ülkeler bizden yumurta talep etmeye başladı ve ihracat arttı. Dışarıya yumurta gidince fiyatlar yükselmeye başladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelere ihracata başladık. Ülke çeşitliliğinin artışı bu fiyatları etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yumurta üretiminin yeterli olduğunu vurgulayan Konya, izinsiz yapılan üretimlerin ve mevsimsel fiyat dalgalanmalarının üreticilere zarar verdiğini dile getirdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
YükselişYumurtaFiyatYUM-BİR
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