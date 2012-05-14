“Yüksek fiyatlar Türk çiftçisini zorluyor“

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yapısal sorunların yanı sıra verilen desteklere rağmen, gübre, mazot, tohum, elektrik gibi girdi fiyatlarının yüksekliğinin Türk çiftçisini zorladığını belirtti.

Bayraktar, TZOB tarafından JW Marriot Otel'de Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törenin açılışında yaptığı konuşmada, tarımsal üretim ve gıda güvenliğinin son yıllarda dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçmişten bugüne tarıma iyi niyetle ve devletin imkanları ölçüsünde önem verildiğini ve halen verilmeye devam ettiğini anlatan Bayraktar, su kaynakları, tarım alanları, meralar başta olmak üzere doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bayraktar, ''Türkiye, bu bölgede daha güçlü bir ülke olmak, daha etkili bir dış politika yürütmek istiyorsa, güçlü bir tarım sektörüne sahip olmalıdır'' ifadesini kullandı.

-''Yapısal sorunlar devam ediyor''

Türkiye'nin tarımsal üretimde dünya ile rekabetini engelleyen yapısal sorunlarının devam ettiğine işaret eden Bayraktar, bu sorunları ''Tarımsal işletmelerin küçük, arazilerin çok parçalı olması, sulamadaki yetersizlik, örgütlenmedeki yetersizlik, kırsaldan göç sonucu yaşlanan tarım nüfusu, işleme, depolama, pazarlama ve finansman yetersizliği'' olarak sıraladı.

Yapısal sorunların yanı sıra verilen desteklere rağmen, gübre, mazot, tohum, elektrik gibi girdi fiyatlarının yüksekliğinin Türk çiftçisini zorladığını ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti:

''Bu sorunlara rağmen, Türk tarımı, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına dahil olunduğunda, yaş meyve, sebze, kayısı, üzüm, incir gibi kurutulmuş meyveler ile fındık, Antepfıstığı, zeytin-zeytinyağı ve baklagiller olumlu yönde etkilenecek. Buna karşılık yağlı tohumlar ve mısır ile et ve süt ürünlerinin olumsuz etkileneceği, bazı endüstri bitkileri ile hububatta ise özellikle pirinçte sorun yaşanmayacağı belirtiliyor.''

-Et ve sütte müdahale kurumu oluşturulması-

Hayvancılıkta üretimi ve verimi artırmak gerektiğini vurgulayan Bayraktar, 2011 yılında sanayiye aktarılan inek sütü miktarının 7 milyon tonu aştığını, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi. Bayraktar, şöyle devam etti:

''Ancak süt hayvancılığımızın krize girdiği yıllarda süt hayvanlarımız kesime giderken, sanayicimizin yeni tesisler kurarak hızlı bir şekilde büyümesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu durum sektörde bir sömürü olduğunu gösteriyor. Konuyu Sayın Başbakanımıza da arz ettik. Talimatlarıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, Et ve Balık Kurumu'nu bir müdahale kurumu haline dönüştürüyor. Böyle bir müdahale kurumu süt hayvancılığı gelişmiş bütün ülkelerde bulunuyor. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte süt hayvancılığımız daha çok büyüyüp gelişecek ve bu sayede besi hayvancılığına da yeterli materyal sağlayacaktır.''

Yem maliyetlerini düşürücü tedbirlerle birlikte, çiftçilerin üretimlerini sürdürmelerinin sağlanması gerektiğini ifade eden Bayraktar, ''Bu ülkede kasaplık hayvan ve et ithalatına son vermek istiyorsak, üreticilerimizi daha çok desteklemeliyiz'' dedi.

-Okul Sütü Projesi-

''Okul Sütü Projesi''nin çocukların gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra süt piyasasının düzenlenmesinde ve dolayısıyla hayvancılık üzerinde olumlu etkiler yapmasını beklediklerini ifade eden Bayraktar, ''hayvancılığımızın en önemli sorunlarından olan pazarlama sıkıntısını büyük ölçüde ortadan kaldıracak bu projeyi, TZOB olarak destekliyoruz. Yalnız, bu projenin tüm eğitim-öğretim dönemini kapsaması, denetiminin yapılması ve süreklilik arz etmesi, yoğurt, peynir, ayran gibi diğer süt ürünleriyle çeşitlendirilerek devamı önem taşıyor'' diye konuştu.

-Tarımsal destekler-

Tarımın en önemli sorunlarından ve gündem maddelerinden birinin de tarımsal destekler konusu olduğunu bildiren Bayraktar, tarıma verilecek doğru ve yeterli desteklerin, yapısal sorunların çözümüyle birlikte bugün ithalatçı olunan birçok üründe üretim, verimlilik, kalite ve standardın artmasını sağlayacağını kaydetti.

-''Tarımsal girdilerde daha fazla vergi indirimi bekliyoruz''

Tarımdaki istihdamın, 2011 yılında yüzde 25,5'e çıktığına dikkati çeken Bayraktar, istihdama, sanayi sektöründen daha fazla katkı sağlayan tarım sektörü, özellikle girdi fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bayraktar, ''başta gübre, mazot ve elektrik olmak üzere tarımsal girdilerde daha fazla vergi indirimini ve desteğini, bu sektör hak etmektedir. Bunu da hükümetimizden bekliyoruz'' dedi.

2011 yılında toplam 6 milyon 973 bin çalışan kadının 2 milyon 944 bini tarımda istihdam edildiğini de anlatan Bayraktar, tarımda sürdürülebilir kalkınma için devletin ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içine girmesi kadın çiftçilerin ve tarımın sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturması gerektiğini kaydetti.

-2B kanunu kapsamındaki tarım arazileri-

Öte yandan 2B kanunu kapsamındaki tarım arazilerinin saptanan rayiç bedellerinin yüksekliği konusunda çok yoğun şikayetler aldıklarını anlatan Bayraktar, bu rayiç bedellerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tarımsal kredilere de değinen Bayraktar, tarımsal işletmelerin, üretimin her aşamasında ihtiyaç duyduğu krediyi düşük faizle, kolay ve zamanında kullanmasının önemine de işaret etti.

-Cesaret isteyen çalışmalar-

Miras hukuku, arazi toplulaştırılması, et ve sütte müdahale kurumu oluşturulması, okul sütü projesi konularının ''cesaret isteyen'' önemli çalışmalar olduğunu belirten Bayraktar, bu ve benzer konulardaki gayretleri TZOB olarak desteklediklerini ve sonuna kadar desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Önümüzdeki günlerde Çukurova'da, daha sonra da diğer bölgelerimizde arpa, buğday ve ardından sırasıyla diğer ürünlerin hasadına başlayacakları da bildiren Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

''Tarımda yapısal sorunların hızla giderilmesi, yeterli bir tarımsal destek bütçesi sağlanması ve sulama yatırımlarına daha fazla önem verilmesi halinde; Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türk çiftçisi, 150 milyar dolar tarım ürünleri hasılasıyla, 85 milyonluk ülke nüfusunu, 50 milyon turisti besleyip, içinde bulunduğu bölgenin gıda açığını kapatacak ve 50 milyar dolar tarımsal ürün ihracatı yapacaktır.

Biz Türk çiftçisi olarak bu hedefleri gerçekleştirecek azim ve kararlılıktayız. ''

-3 protokol imzalandı-

Bayraktar'ın konuşmasının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında ''Kadın çiftçilerin eğitimi konusunda'' işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar imza koydu.

Çiftçilerin eğitimi konusunda TZOB ile Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasındaki protokol de Bakan Eker ile TZOB Başkanı Bayraktar tarafından imzalandı.

TZOB ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında Ziraat Odaları Hatıra Ormanları kurulmasıyla ilgili bir protokole de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile TZOB Başkanı Bayraktar imza koydu.

-Toplantıya ilgi büyük oldu-

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantıda çeşitli illerden çok sayıda kadın çiftçide yer aldı.