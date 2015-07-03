Yıllık enflasyon artışı 25 ayın en düşüğünde

İSTANBUL - Enflasyonun haziran ayında beklentilerin üzerinde gerilemesinin ardından yıllık enflasyon artışı yüzde 7,20 ile son 25 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.



Halk Yatırım'ın Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gıda fiyatlarındaki düzeltme sürecinin belirgin olarak devam ettiğini söyledi.



İşlenmemiş gıda fiyatlarında son iki aydır toplam yüzde 12'ye yakın bir düşüşü hesapladıklarını aktaran Tokalı, bu grupta yıllık enflasyonun tek haneye indiğini kaydetti.



Tokalı, enflasyondaki düşüşe gıda fiyatlarının katkısının yanı sıra enerji fiyatlarının da destek olduğunu belirterek, gelecek dönemde, TL'nin güçlü kalmaya devam etmesi durumunda bu katkının daha belirginleşebileceğini dile getirdi.



Kurdaki istikrarın, geçişkenliğin yüksek olduğu sektörlerde olumlu etkisinin gözlenmeye başladığını kaydeden Tokalı, "Yıllık enflasyondaki düşüş beklediğimiz gibi belirgin. Önümüzdeki aylarda devamı da söz konusu. Çekirdek enflasyon gecikmeli takip ediyor. Hala rahat bir görünüme ulaşılmış değil. Devam eden küresel riskleri düşündüğümüzde, para politikasının sıkı duruşunda çok ciddi bir değişiklik beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"Enflasyondaki gerilemede başrolü yine, son yılların yıldızı gıda fiyatları oynadı"



Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise enflasyondaki gerilemede başrolü yine, son yılların yıldızı gıda fiyatlarının oynadığını belirterek, verimli yağışların olduğu bir dönemin ardından yeni mahsulün piyasaya girmeye başlamasıyla gıda fiyatlarında sert bir düzeltmenin gözlendiğini kaydetti.



Özellikle hububat gibi kuru tarım ürünlerinde düşüşün gelecek dönemde de gözlenebileceğini vurgulayan Kanlı, şöyle devam etti:



"Ancak, dikkat lütfen. Çekirdek göstergelerde yıllık bazda enflasyon belirgin bir değişim göstermedi. TL'deki değer kaybının etkilerini, geçmiş dönemlere kıyasla biraz daha sınırlı olmak üzere,enflasyon üzerinde görmeye devam ediyoruz. Özetle, gıda enflasyondaki düşüşe yardım ediyor, ancak temel dinamikler hala yüksek. Bu veri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için TL likiditesini gevşetmesi yönünde bir motivasyon verecektir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde TCMB ağırlıklı fonlama maliyetinin yüzde 8'e doğru inmesini görebiliriz."



"Yıllık enflasyondaki gerilemenin temmuzda da devam edeceğini tahmin ediyoruz"



Odeabank Başekonomisti İnanç Sözer ise gıda fiyatlarındaki normalizasyonun yakın vadede süreceğini ve bu sayede yıllık enflasyondaki gerilemenin temmuzda da devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.



Bununla birlikte çekirdek enflasyonun seyri nedeniyle TCMB'nin temkinli politika duruşunu koruyacağını dile getiren Sözer, bu çerçevede 23 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde bir değişiklik beklemediklerini ve TL'nin seyrine bağlı olarak ortalama fonlama faizinde sınırlı gerileme görülebileceğini ifade etti.



Sözer, riskler yukarı yönlü olsa da yıl sonu enflasyon tahminleri olan yüzde 6,8'i şimdilik koruduklarını sözlerine ekledi.



