Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yıllık enflasyon artışı 25 ayın en düşüğünde

Enflasyonun haziran ayında beklentilerin üzerinde gerilemesinin ardından yıllık enflasyon artışı yüzde 7,20 ile son 25 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti

Yıllık enflasyon artışı 25 ayın en düşüğünde

Enflasyonun haziran ayında beklentilerin üzerinde gerilemesinin ardından yıllık enflasyon artışı yüzde 7,20 ile son 25 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti

03 Temmuz 2015 Cuma 14:08
588 Okunma
Yıllık enflasyon artışı 25 ayın en düşüğünde

İSTANBUL - Enflasyonun haziran ayında beklentilerin üzerinde gerilemesinin ardından yıllık enflasyon artışı yüzde 7,20 ile son 25 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Halk Yatırım'ın Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gıda fiyatlarındaki düzeltme sürecinin belirgin olarak devam ettiğini söyledi.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında son iki aydır toplam yüzde 12'ye yakın bir düşüşü hesapladıklarını aktaran Tokalı, bu grupta yıllık enflasyonun tek haneye indiğini kaydetti.

Tokalı, enflasyondaki düşüşe gıda fiyatlarının katkısının yanı sıra enerji fiyatlarının da destek olduğunu belirterek, gelecek dönemde, TL'nin güçlü kalmaya devam etmesi durumunda bu katkının daha belirginleşebileceğini dile getirdi.

Kurdaki istikrarın, geçişkenliğin yüksek olduğu sektörlerde olumlu etkisinin gözlenmeye başladığını kaydeden Tokalı, "Yıllık enflasyondaki düşüş beklediğimiz gibi belirgin. Önümüzdeki aylarda devamı da söz konusu. Çekirdek enflasyon gecikmeli takip ediyor. Hala rahat bir görünüme ulaşılmış değil. Devam eden küresel riskleri düşündüğümüzde, para politikasının sıkı duruşunda çok ciddi bir değişiklik beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyondaki gerilemede başrolü yine, son yılların yıldızı gıda fiyatları oynadı"

Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı ise enflasyondaki gerilemede başrolü yine, son yılların yıldızı gıda fiyatlarının oynadığını belirterek, verimli yağışların olduğu bir dönemin ardından yeni mahsulün piyasaya girmeye başlamasıyla gıda fiyatlarında sert bir düzeltmenin gözlendiğini kaydetti.

Özellikle hububat gibi kuru tarım ürünlerinde düşüşün gelecek dönemde de gözlenebileceğini vurgulayan Kanlı, şöyle devam etti:

"Ancak, dikkat lütfen. Çekirdek göstergelerde yıllık bazda  enflasyon belirgin bir değişim göstermedi. TL'deki değer kaybının etkilerini, geçmiş dönemlere kıyasla biraz daha sınırlı olmak üzere,enflasyon üzerinde görmeye devam ediyoruz. Özetle, gıda enflasyondaki düşüşe yardım ediyor, ancak temel dinamikler hala yüksek.  Bu veri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için TL likiditesini gevşetmesi yönünde bir motivasyon verecektir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde TCMB ağırlıklı fonlama maliyetinin yüzde 8'e doğru inmesini görebiliriz."

"Yıllık enflasyondaki gerilemenin temmuzda da devam edeceğini tahmin ediyoruz"

Odeabank Başekonomisti İnanç Sözer ise gıda fiyatlarındaki normalizasyonun yakın vadede süreceğini ve bu sayede yıllık enflasyondaki gerilemenin temmuzda da devam edeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bununla birlikte çekirdek enflasyonun seyri nedeniyle TCMB'nin temkinli politika duruşunu koruyacağını dile getiren Sözer, bu çerçevede 23 Temmuz'daki Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde bir değişiklik beklemediklerini ve TL'nin seyrine bağlı olarak ortalama fonlama faizinde sınırlı gerileme görülebileceğini ifade etti.

Sözer, riskler yukarı yönlü olsa da yıl sonu enflasyon tahminleri olan yüzde 6,8'i şimdilik koruduklarını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 03.07.2015 12:53
Anahtar Kelimeler:
Enflasyonönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ