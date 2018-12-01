"Yılın Süper Otomobili" Ferrari 488 Pista oldu

İSTANBUL

Ferrari, 488 Pista modeliyle dünyanın önde gelen dergilerinden BBC Top Gear tarafından “Yılın Süper Otomobili Ödülü”ne layık görüldü.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari, 488 Pista modeliyle dünyanın önde gelen dergilerinden BBC Top Gear'ın “Yılın Süper Otomobili Ödülü”nü kazandı. Bu ödülle birlikte BBC Top Gear tarafından 16’ncı kez ödül alan Ferrari, 710 HP gücündeki 488 Pista ile tüm jüri üyelerini etkileyerek büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Jüri üyelerinden övgüler alan 488 Pista, bu yıl aldığı 4’üncü uluslararası ödül ile iddiasını tekrar kanıtlamış oldu.