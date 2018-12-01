Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
"Yılın Süper Otomobili" Ferrari 488 Pista oldu
"Yılın Süper Otomobili" Ferrari 488...
"İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" başladı
"İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri...
Soylu: Bizlerin birlikte hareket etmesi bugün çok daha elzemdir
Soylu: Bizlerin birlikte hareket etmesi...
2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak
2 siyasi parti hakkında suç...
2 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunulacak
2 siyasi parti hakkında suç...

"Yılın Süper Otomobili" Ferrari 488 Pista oldu

Ferrari, 488 Pista modeliyle "Yılın Süper Otomobili Ödülü"ne layık görüldü

"Yılın Süper Otomobili" Ferrari 488 Pista oldu

Ferrari, 488 Pista modeliyle "Yılın Süper Otomobili Ödülü"ne layık görüldü

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:38
0 Okunma
"Yılın Süper Otomobili" Ferrari 488 Pista oldu

İSTANBUL

Ferrari, 488 Pista modeliyle dünyanın önde gelen dergilerinden BBC Top Gear tarafından “Yılın Süper Otomobili Ödülü”ne layık görüldü.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari, 488 Pista modeliyle dünyanın önde gelen dergilerinden BBC Top Gear'ın “Yılın Süper Otomobili Ödülü”nü kazandı. Bu ödülle birlikte BBC Top Gear tarafından 16’ncı kez ödül alan Ferrari, 710 HP gücündeki 488 Pista ile tüm jüri üyelerini etkileyerek büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Jüri üyelerinden övgüler alan 488 Pista, bu yıl aldığı 4’üncü uluslararası ödül ile iddiasını tekrar kanıtlamış oldu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ferrari 488 Pista
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YGA Zirvesi
YGA Zirvesi
Ticaret Bakanı Pekcan: Kasımda ihracat rekoru kırdık
Ticaret Bakanı Pekcan: Kasımda ihracat rekoru kırdık
'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı
'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı
Dünya Helal Zirvesi devam ediyor
Dünya Helal Zirvesi devam ediyor
Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir
Ekonomideki dengelenme eğilimi belirginleşmiştir
Türkiye 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı
Türkiye 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ