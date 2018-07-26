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Yıldız Teknopark'tan 180 milyon dolar ihracat

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Güner, Yıldız Teknopark'ın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ihracat tutarının yaklaşık 180 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Yıldız Teknopark'tan 180 milyon dolar ihracat

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Güner, Yıldız Teknopark'ın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ihracat tutarının yaklaşık 180 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:34
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Yıldız Teknopark'tan 180 milyon dolar ihracat

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark'ın, faaliyetlerine 2009'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde başladığını, 2014 sonunda 23 bin 500 metrekarelik İkitelli yerleşkesinin de hizmete girmesiyle 148 bin metrekarelik alanda toplam 12 binayla hizmet verdiğini anlattı.

Yıldız Kuluçka’da bulunan girişimcilere hem ön kuluçka hem kuluçka hem de post-kuluçka programında bulunma imkanı tanıdıklarını aktaran Güner, girişimcilere, şirketleşme yolunda hukuki, mali ve patent konularında ihtiyacı olan bütün danışmanlık hizmetlerini sunduklarını bildirdi.

Yıldız Teknopark'ta küresel rekabet yarışına katılan şirketlerin gurur verici başarılara ulaştığını ifade eden Güner, "Yıldız Teknopark'ta bulunan şirketlerden 84 farklı ülkeye ihracat yapılmaktadır. Sırasıyla ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Hollanda, İngiltere ve İsviçre başlıca ihracat yapılan ülkelerdir." dedi.

Güner, teknoparkın faaliyet sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Teknoparkımızın 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ihracat tutarı yaklaşık 180 milyon dolar seviyesinde. Bugün 280’i Ar-Ge, 102’si kuluçka olmak üzere toplam 382 firmanın faaliyet gösterdiği teknoparkımızda kabul edilen proje sayısı 3 bine yaklaştı. Bu projelerden elde edilen gelir ise 2,6 milyar TL civarında. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak ve ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetleri yürütmek öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor."

"Yıldız Prototip Atölyesi’nde 37 proje üzerinde çalışmalara devam edilmekte"

Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark'ı diğer teknoparklar arasında öne çıkaran birçok farklı başlık bulunduğunu ifade ederek, "Diğer kuluçka merkezlerinde ağırlıklı olarak kullanılan açık ofis yerine, biz kuluçka merkezimizde bulunan şirketlerimize 1 yıl ücretsiz kapalı ofis olanağı sunuyoruz. Bu da verimli çalışmayı ve daha profesyonel bir görünüm ile motivasyonu yüksek çalışmaları destekleyici bir unsurdur. Başta Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri olmak üzere Yıldız Kuluçka çatısı altında yer alan girişimcilerin projelerine Yıldız Prototip Atölyesi ile ilk üretim desteği de sunuyoruz ve fikirlerini ürüne dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Bugüne dek 74 projenin gerçekleştirildiği ve iki firmanın ticarileştiği Yıldız Prototip Atölyesi’nde 37 proje üzerinde çalışmalara devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Şirket, organik oyuncağa kadar kullanılabilir granüller üzerine çalışıyor"

Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark'taki başarılı firmalara değinirken, Biolive şirketinin, zeytin çekirdeğinden doğada kaybolan ve antimikrobiyal biyoplastik granül üretimi yaptığını söyledi.

Zeytin çekirdeğinden üretilen biyoplastik filmlerle başlayan çalışmaların, daha sonra filmlerin plastiğin her alanında kullanılabilecek granüllere dönüşmesi ve sektörel çalışmalarla devam ettiğini anlatan Güner, "Şirket, bugün biyoplastik buzdolabı teknolojisi dışında gıda kullanım kapları, gıda ambalajları, tekstil, hijyen malzemeleri, organik oyuncak ve bebek emziğine kadar birçok alanda kullanılabilir granüller üzerine çalışıyor." diye konuştu.

Güner, Yıldız Kuluçka firmalarından Miops Teknoloji’nin geliştirdiği Miops Smart'ın, kamera ya da flaşları tetikleyerek fotoğrafçıların refleksleriyle yakalaması çok zor olan yüksek hızda anlık olayları fotoğraflayabilen bir cihaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu cihaz sayesinde savunma, güvenlik ve medya sektörlerinde çalışan profesyoneller başta olmak üzere pek çok sektöre çözüm sağlanıyor. NASA roket kalkışını, ABD ordusu bomba infilak anını Türkiye’de geliştirilen Miops Smart ile fotoğraflıyor.

Compocket, elektronik laboratuvarlarında kullanılan ölçüm cihazlarını bilgisayar tabanlı ve mobil uyumlu hale getirerek çok daha etkili bir ölçüm deneyimi sunmayı hedefleyen bir donanım-yazılım projesi... Donanım kısmını telefon, tablet ve bilgisayar ile çalışabilen her yerde kolayca kullanabilen portatif elektronik ölçüm cihazları oluşturuyor."

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız TeknoparkProf. Dr. Mesut Güner
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