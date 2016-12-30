Başbakan Binali Yıldırım

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emekli

lere

promosyon

ücreti çalışmasına ilişkin, bugün öğleden sonra açıklamalarda bulunacak.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, emeklilere banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

AA