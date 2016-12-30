Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, emeklilere banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.
Tarım sigortalarının kapsamı genişliyor
Yıldırım emeklilere promosyon ücretini açıklayacak
İhracat arttı, dış ticaret açığı azaldı
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