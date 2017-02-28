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YHT'lerin sefer sayıları artıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yüksek Hızlı Tren hatlarında günde 40 olan sefer sayısının 10 Mart'tan itibaren 50’ye çıkarılacağını bildirdi.

YHT'lerin sefer sayıları artıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Yüksek Hızlı Tren hatlarında günde 40 olan sefer sayısının 10 Mart'tan itibaren 50’ye çıkarılacağını bildirdi.

28 Şubat 2017 Salı 11:13
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YHT'lerin sefer sayıları artıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında günde 40 olan sefer sayısının 10 Mart'tan itibaren 50’ye çıkarılacağını bildirdi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek hızlı trenin, Türkiye nüfusunun yüzde 40’ının yaşadığı kentlere ulaştığını ifade ederek, her geçen gün artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için set temininin zorunlu olduğunu belirtti.

Yolcu yoğunluğu arttıkça yüksek hızlı tren setlerine olan ihtiyacın da arttığını belirten Arslan, "YHT setlerini dış piyasadan temin edilme süreci belirli bir zamanı gerektirmektedir. İhale süreçleri, araçların üretimi, test edilmesi gibi aşamalar aylar değil, yılları gerektiren bir süreçte olmaktadır." diye konuştu.

Geçen yıl temin edilen yüksek hızlı tren setleri teslim alındıkça seferlerin artırılmasının mümkün hale geldiğini anlatan Arslan, "Teslim alınan altı setin hizmete verilmesiyle tüm YHT hatlarında yolcu yoğunluğu dikkate alınarak YHT sefer sayıları artırıldı. Buna göre Ankara-İstanbul arasında günde toplam 12 olan sefer sayısı 14’e, Ankara-Eskişehir 10’dan 12’ye, Ankara-Konya 14’den 20’ye çıkarıldı. Konya-İstanbul arasında ise aynı şekilde 4 sefer yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"YHT'lerle 30,5 milyon yolcu taşındı"

Arslan, tüm YHT hatlarında günde 17 bin, bugüne kadar da toplam 30,5 milyon yolcu taşındığına dikkati çekerek, YHT seferlerinin artmasıyla YHT bağlantılı kombine taşımacılığa talebin artacağını kaydetti.

Arslan, YHT ile konvansiyonel trenlerin bağlantılı olarak Ankara-Kütahya-Tavşanlı, Ankara-Eskişehir-İzmir, İstanbul-Eskişehir-Denizli, Ankara-Konya-Karaman, İstanbul-Konya-Karaman, YHT ile otobüs bağlantılı olarak Ankara-Eskişehir-Bursa, Ankara-Konya, İstanbul-Eskişehir-Konya YHT hatları üzerinden otobüs bağlantısıyla Antalya-Alanya-Isparta akslarında seyahat sürelerinde önemli kısalmaların olduğunu belirtti.

Vatandaşların yüksek hızlı tren bağlantılı kombine taşımacılığı tercih ederek konforlu, rahat ve hızlı ulaşım olanağına kavuştuğunu söyleyen Arslan, 2009'da Ankara-Eskişehir YHT hattıyla başlayan YHT çağında, ulaşım alışkanlıklarının, zaman ve seyahat kavramlarının değiştiğini, uzakların yakınlaştığını, saatler süren yolculukların tarihe karıştığını anımsattı.

Arslan, vatandaşların ileri demiryolu taşımacılığını çok sevdiğini belirterek, "Biz de modern ulaşım altyapısıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve ülkemiz kalkınmasına ivme kazandırmak için demiryolu sektörüne her yıl daha fazla kaynak ayırıyoruz. Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatlarının ülkemizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine kadar uzanması için yeni projelere start veriyor, araç filosunu kısa sürede genişletecek tedbirler alıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yüksek Hızlı TrenYHTHızlı Tren
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