Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

YHT 6,5 milyon yolcu taşıdı

YHT'nin taşıdığı yolcu sayısı 6 milyon 514 bin 717'ye ulaştı.

YHT 6,5 milyon yolcu taşıdı

YHT'nin taşıdığı yolcu sayısı 6 milyon 514 bin 717'ye ulaştı.

13 Mayıs 2012 Pazar 16:10
557 Okunma
YHT 6,5 milyon yolcu taşıdı

Ankara-Eskişehir arasında 13 Mart 2009 tarihinden itibaren 5 milyon 671 bin 895, Ankara-Konya arasında ise 23 Ağustos 2011 tarihinden itibaren 842 bin 822 yolcu taşındı.

Toplam nüfusu 7 milyon 710 bin 695 olan Ankara, Eskişehir ve Konya arasındaki YHT'ler ile taşınan yolsu sayısı toplamı 10 Mayıs itibariyle 6 milyon 514 bin 717'e ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 27 Ocak 2012 tarihinde açıkladığı ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 Nüfus Sayımı Sonuçları''na göre, Ankara'nın 4 milyon 890 bin 893, Konya'nın 2 milyon 38 bin 555, Eskişehir'in ise 781 bin 247 olarak açıklanan nüfusları toplamı 7 milyon 710 bin 695'a ulaşıyor.
Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya arasındaki 10 Mayıs 2012 tarihine kadar toplam 22 bin 839 seferde YHT ile seyahat eden toplam 6 milyon 514 bin 717 yolcu sayısı, üç ilin toplam nüfusuna yaklaştı.

AA

Son Güncelleme: 13.05.2012 08:11
Anahtar Kelimeler:
YHT 65 Milyon Yolcu Taşıdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ