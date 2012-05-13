YHT 6,5 milyon yolcu taşıdı

Ankara-Eskişehir arasında 13 Mart 2009 tarihinden itibaren 5 milyon 671 bin 895, Ankara-Konya arasında ise 23 Ağustos 2011 tarihinden itibaren 842 bin 822 yolcu taşındı.



Toplam nüfusu 7 milyon 710 bin 695 olan Ankara, Eskişehir ve Konya arasındaki YHT'ler ile taşınan yolsu sayısı toplamı 10 Mayıs itibariyle 6 milyon 514 bin 717'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 27 Ocak 2012 tarihinde açıkladığı ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 Nüfus Sayımı Sonuçları''na göre, Ankara'nın 4 milyon 890 bin 893, Konya'nın 2 milyon 38 bin 555, Eskişehir'in ise 781 bin 247 olarak açıklanan nüfusları toplamı 7 milyon 710 bin 695'a ulaşıyor.

Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya arasındaki 10 Mayıs 2012 tarihine kadar toplam 22 bin 839 seferde YHT ile seyahat eden toplam 6 milyon 514 bin 717 yolcu sayısı, üç ilin toplam nüfusuna yaklaştı.