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Yerli yolcu uçakları geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nun yerli uçak projesinin başlatılmasının uygun olacağı kararını verdiğini söyledi

Yerli yolcu uçakları geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nun yerli uçak projesinin başlatılmasının uygun olacağı kararını verdiğini söyledi

03 Eylül 2013 Salı 16:56
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Yerli yolcu uçakları geliyor

ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yerli uçakla ilgili sunum yaptıklarını belirterek, “Bakanlar Kurulu da prensip olarak böyle bir projenin başlatılmasının uygun olacağı kararını verdi” dedi.

Yıldırım, TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Havacılıkta gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Yıldırım, Türkiye’nin son 10 yılda bu alanda ezber bozan bir ülkeye dönüştüğünü söyledi. Türkiye’nin uçak ve parça alımına son 10 yılda 18 milyar dolar ödediğini ifade eden Yıldırım, “Buna karşılık dışarıya ihracatımız 3,5 milyar dolar. Yani 14,5 milyar dolar, havayolu araçları veya malzemeleri için ödemişiz. Cari açığı düşürmek için mutlaka uçağımızı, uydumuzu yapmamız gerekir” diye konuştu.

Yerli uçak üretimine ilişkin çalışmaya da değinen Yıldırım, dün Bakanlar Kurulu toplantısında yerli uçakla ilgili sunum yaptığını belirtti. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerli uçağın yapımıyla ilgili üç yıldır süren çalışmalarımız vardı. Gelinen noktayla ilgili Bakanlar Kurulu’na bilgi verdik. Yerli uçağı nasıl yapacağız, hangi tip uçak yapacağız, ne kadar zamanda nerede yapacağız, kime satacağız? Bunların bütün ayrıntılarını dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak bakan arkadaşlarımıza anlattık. Aynı şekilde uydu üretimi ve uzay araçları için de sunum yaptık. Başbakanımız yerli uçak projesinin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini istiyordu. Bakanlar Kurulu da prensip olarak böyle bir projenin başlatılmasının uygun olacağı kararını verdi.”

“3 saate yakın uçuş yapabilecek”

Bakan Yıldırım, yerli uçak yapımının öneminin altını çizerek, Bakanlar Kurulu’nda Türkiye’nin neden yerli uçak yapması gerektiğini ortaya koyduklarını dile getirdi. Yıldırım, şunları kaydetti:

“Türkiye eğer 2023’te dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacaksa mutlaka bu sektöre girmesi gerekir. Çünkü bu sektörün çarpan etkisi yüksek. Uçak yaptığınız zaman birçok imalatçıyı harekete geçirirsiniz. Yani bire yedi. Buraya bir yatırım yaptığınız zaman 7 kat yatırımı da harekete geçiriyorsunuz. Teknoloji katma değeri yüksek bir alan. Yerli uçak yapmak demek ülkemizin lig atlaması, bir üst lige çıkması anlamı taşıyor. Uçak üreten, uydusunu üreten ülke demek, bir üst gruba çıkmış ülke demek.”

Yerli uçakla ilgili de bilgi veren Yıldırım, uçağın bölgesel nitelikli, 60-120 arasında koltuk kapasiteli olacağını söyledi. Dünyada uçak üreticisi iki firma olduğunu ve sektörün arz talebe göre şekil aldığını vurgulayan Yıldırım, 3 saate yakın uçuş yapabilecek yerli uçağın, Türkiye içinde her yöne, Türkiye bölgesinde onlarca ülkeye ulaşabileceğini bildirdi.

“Marmaray toplu taşıma payını yüzde 30'lara yükseltecek”

Yıldırım, Marmaray ve Avrasya Tüneli'ne ilişkin de açıklamalarda bulundu. Marmaray'ın 1,5 asırlık bir proje olduğunu anımsatan Yıldırım, Marmaray'ın İstanbul’un en önemli sorunu olan ulaşımını rahatlatacağını belirterek, İstanbul şartlarında 2 saat süren Üsküdar-Sirkeci arasındaki mesafenin proje sayesinde 4 dakikaya ineceğini vurguladı.

Yıldırım, ayrıca İstanbul'da toplu taşımanın payının yüzde 30’lara yükseleceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 16:57
Anahtar Kelimeler:
Uçak
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