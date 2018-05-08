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Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Yerli Otomobil Projesi'ne ilişkin "Projemiz iyi gidiyor. İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar." dedi.

Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Yerli Otomobil Projesi'ne ilişkin "Projemiz iyi gidiyor. İnşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar." dedi.

08 Mayıs 2018 Salı 11:34
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Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilkent Otel'de düzenlenen "6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi"nin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yerli otomobille ilgili detayların ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Özlü, cuma günü saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle, yerli marka otomobille ilgili şirketin kuruluş sözleşmesini açıklayacaklarını bildirdi. Aynı zamanda şirketin üst yöneticisinin de duyurulacağını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayacaklar ve şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacaklar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Faruk özlüBilkent OtelCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
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