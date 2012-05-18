Yerli otomobili Türkiye'ye kazandıracağız

MALATYA

Malatya Valisi Ulvi Saran'ı ziyaret eden Ergün, ziyaret sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun ''Yerli otomobil üretimi ne aşamada?'' şeklindeki sorusu üzerine Ergün, yerli otomobil üretimi için bu alandaki ana sanayi ve yan sanayi kuruluşlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yerli otomobilin üretilmesi planlanan şehirlerle ilgili de bilgiler aktaran Ergün, ''Onu Malatya'da üretmeyeceğiz, başka yerde olacak o. Kümelenmeler çok önemli tabi şimdi. Otomotiv sektöründe biliyorsunuz Bursa, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya... Bu bölge adeta Amerika'nın Detroit'i gibi. Ana sanayi de, yan sanayi de, otomotiv ile ilgili araştırma merkezlerinin de hepsinin olduğu bir bölge. Bununla ilgili ana sanayi ve yan sanayiciler, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah, onu da Türkiye'ye başarılı bir şekilde kazandıracağız'' ifadelerini kullandı.

Üniversite-sanayi işbirliğinin önemi

Üniversite sanayi işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

''Üniversiteleri daha girişimci, daha yenilikçi üniversiteler haline getirmek için el birliği yapmamız lazım. Büyük çabalar harcamamız lazım. Hangi üniversite daha girişimci, hangi üniversite daha yenilikçi, kaç patenti var, kaç buluş olmuş? Bu patentler lisansa dönüşmüş mü? Üniversiteden kaç öğretim üyesi şirket kurmuş, Teknopark şirketi kurmuş? Kaç öğrenci, üniversitede kendi işini kurmak üzere girişimci olmaya yönelmiş? Bütün bunlar üniversiteleri sıralamakta önemli unsurlar olacak.''