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'Yerli otomobil için adım atmaya hazırız'

Malkoçlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Malkoç, yerli otomobil için adım atmaya hazır olduklarını açıkladı.

'Yerli otomobil için adım atmaya hazırız'

Malkoçlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Malkoç, yerli otomobil için adım atmaya hazır olduklarını açıkladı.

09 Haziran 2017 Cuma 14:36
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'Yerli otomobil için adım atmaya hazırız'

 Malkoçlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoçyerli otomobil üretiminde hükümet desteğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 18'inci ekonomisi olduğunu anımsatan Malkoç, "Eskiden sadece lokumu ve kebabı ile anılan Türkiye, artık Avrupa'yı Asya'ya bağlayan dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yapımı süren dünyanın en büyük havalimanı ve kendi helikopterini üreten daha birçok projesi ile adından bahsettiriyor. Türkiye, çok geç kalmış olmasına rağmen, yerli otomobil üretebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Malkoç, yerli otomobile inanmış onlarca firma bulunduğuna dikkati çekerek, teşvik paketi ile üretilecek otomobil için devletin sadece alım garantisi bile verse yeterli olacağı çağrısında bulundu. Gerekli imkanların sağlanması durumunda Türkiye'de rahatlıkla otomobil üretilebileceğini vurgulayan Malkoç, yerli otomobil için adım atmaya hazır olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin yerli otomobili rahatlıkla üretecek bir altyapıya sahip olduğunun altını çizen Malkoç,"100 yıl önce otomobil icat edildi ve biz o fırsatı kaçırdık. Daha çok yeni olduğu için elektrikli otomobillerde bu fırsatı yakalama şansımız var. Fosil yakıtlı otomobillerde dünyadan 100 yıl gerideyiz. Yeni Türkiye'de otomobil yan sanayi oldukça gelişmiş durumda ve yerli otomobillerimizin motorunu rahatlıkla ülkemizde geliştirdik. Elektrikli otomobiller şehir içinde, polis ve zabıta devriye ile PTT görevlilerinin yanı sıra dünyanın en büyük havaalanı THY'nin yer hizmetlerinde kullanılabilir." yorumunu yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Malkoçlar Otomotiv
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