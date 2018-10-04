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Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Altın fiyatlarının yıl başından bu yana değer kazanmasıyla yerleşik yatırımcının altın talebi artarken, bu durum bankalardaki altın hesaplarında yükselişi beraberinde getirdi.

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Altın fiyatlarının yıl başından bu yana değer kazanmasıyla yerleşik yatırımcının altın talebi artarken, bu durum bankalardaki altın hesaplarında yükselişi beraberinde getirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:58
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Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yıl başından bu yana yurt içinde değer kazanan altın fiyatları yerleşik yatırımcının altın talebini artırırken, Türkiye'de yerleşik mudilerin altın hesaplarının değeri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 15,3 milyar lira artarak 36 milyar lirayı aştı.

Geçen yılı 158,8 liradan tamamlayan gram altının, ağustos ayında 280,8 liraya kadar yükselerek tarihi zirvesini görmesi, yerleşik yatırımcının altına olan talebini de artırdı. Türkiye'de yaygın olarak "güvenilir tasarruf aracı" şeklinde nitelendirilen altın fiyatları, bu yılın ağustos ayını 2017 sonuna kıyasla yüzde 59,1'lik artışla 252,6 liradan tamamladı.

Altın fiyatlarındaki hızlı artış, yurt içi yerleşik yatırımcıların bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarına da yükseliş olarak yansıdı.

Yerleşiklerin döviz mevduatları 393,3 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ağustos 2018 itibarıyla Türkiye'de yerleşik 90 milyon 177 bin 118 mudi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 2 trilyon 19 milyar 465 milyon lira oldu.

Yurt içi yerleşiklerin, mevduatlarının 1 trilyon 10 milyar 46 milyon lirasını TL cinsinden, 973 milyar 57 milyon lirası döviz tevdiat ve 36 milyar 362 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesaplarında tuttuğu görüldü.

Geçen yılın ağustos ayı sonunda, yurt içi yerleşiklerin Türk lirası mevduatları 878 milyar 491 milyon lira, döviz tevdiat hesapları 579 milyar 765 milyon lira ve kıymetli maden depo hesapları 21 milyar 80 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.

Böylece Ağustos 2017'den Ağustos 2018'e kadar geçen bir yıllık sürede, yurt içi yerleşikler hesaplarına 131 milyar 555 milyon liralık Türk lirası cinsinden mevduat, 393 milyar 292 milyon liralık döviz ve 15 milyar 282 milyon liralık altın ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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