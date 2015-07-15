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Yer fıstıklı drajeye bayram ilgisi

Türkiye'deki yer fıstığı üretiminin yüzde 44'ünün gerçekleştirildiği Osmaniye'de üretilen çikolata kaplı, renkli yer fıstıklı şekerler bayram öncesinde yoğun talep görüyor

Yer fıstıklı drajeye bayram ilgisi

Türkiye'deki yer fıstığı üretiminin yüzde 44'ünün gerçekleştirildiği Osmaniye'de üretilen çikolata kaplı, renkli yer fıstıklı şekerler bayram öncesinde yoğun talep görüyor

15 Temmuz 2015 Çarşamba 12:03
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Yer fıstıklı drajeye bayram ilgisi

OSMANİYE - Osmaniye’nin sembolü haline gelen yer fıstığından yapılan draje, Ramazan Bayramı öncesi yoğun ilgi görüyor.

Valiliğin girişimiyle İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan şirket tarafından kentin yöresel halayı olan "beymail" markasıyla piyasaya sürülen yer fıstıklı renkli şekerlemeler ile yine aynı ürünle yapılan lokum ve cezeryeler bayramlaşmada konuklara ikram edilmek üzere özel ambalajlarda hazırlanıyor.

Osmaniye Beymail Genel Müdürü İbrahim Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kala yer fıstığı drajelerinin satışının daha da arttığını söyledi.

Yer fıstığının sanayi ürünü olarak piyasada söz sahibi olması için 6 yıldır yer fıstığından çikolata kaplı renkli şekerlemeler üretilerek satışa sunulduğunu aktaran Çeliker, özellikle yeni ambalajların iç piyasada tercih edilme oranını artırdığını ifade etti.

Çeliker, çikolata kaplı, renkli yer fıstıklı şekerlerin bayramlaşmak için gelen misafirlere ikram edebilecek güzel bir tercih olduğunu ifade ederek, "Drajelerin satışı, kendi satış noktalarımızın yanı sıra kentteki çok sayıda iş yerinde de yapılıyor. İlimiz ekonomisi için önemli olan yer fıstığı, kullanım alanlarının artmasıyla değer kazanıyor. Bu anlamda, şekerlemelerin bayramda her evde olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Çikolata kaplı, renkli yer fıstıklı şekerlerin, bayramlaşmaya gelenlere ikram edilebilecek güzel bir ürün olduğunu belirterek, "Ayrıca bayramda kent dışına çıkacak vatandaşlarımızın da yakınlarına, dost ve arkadaşlarına hediye olarak 'Beymail' ürünlerimizden götürmesini istiyoruz. Kadın müşterilerimiz, drajelerimizi kahve yanında tüketmeyi alışkanlık haline getirdi. Hem göze hem de damak tadına hitap eden drajelerimiz, çok tutulan bir ürün haline geldi. Ramazan Bayramı öncesinde de satışlarda gözle görülür bir artış olması bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Çeliker, şekerlemelerin satışı için internet ağı kurulduğunu belirterek, tüm illere siparişlerin en geç 2 günde teslim edildiğini kaydetti.

Türkiye'deki yer fıstığı üretiminin yüzde 44'ünün gerçekleştirildiği Osmaniye'de, yer fıstığının şekerleme olarak satışının yapılmasının çiftçinin de yüzünü güldürdüğünü anımsatan Çeliker, "Yılda 30 tondan fazla yer fıstığı, sadece draje şeker üretiminde değerlendiriliyor. Bu da yer fıstığı üreticilerimize önemli katkı sağlıyor" dedi.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 11:55
Anahtar Kelimeler:
önce VatanYer Fıstığı
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