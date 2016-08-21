Yenilenebilir enerjiye 6,4 milyar lira ödendi

ANKARA



Türkiye'de bu yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere, 6 milyar 477 milyon lira ödeme yapıldı.

Enerji portföyünde yerli ve yenilenebilir kaynaklarının payını en üst seviyeye çıkarmak isteyen Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elektrik üretimine kilovatsaat başına alım garantisi veriyor.

Bu alım garantisi rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar cent, jeotermal için 10,5 dolar cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar cent olarak uygulanıyor. Bu teşvikler yerli ekipman kullanımına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 6 ayında YEKDEM kapsamındaki santraller, 26 milyar 229 milyon 882 bin kilovatsaat elektrik üretti.

Söz konusu alım garantileri çerçevesinde, bu yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğe, 6 milyar 477 milyon lira ödeme yapıldı. Bu miktarın, 250 milyon 871 bin liralık bölümü ise lisanssız elektrik üretimi santrallerine ödendi.