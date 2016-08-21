Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yenilenebilir enerjiye 6,4 milyar lira ödendi

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında YEKDEM kapsamındaki yenilenebilir enerji santrallerine 6 milyar 477 milyon lira ödendi.

Yenilenebilir enerjiye 6,4 milyar lira ödendi

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında YEKDEM kapsamındaki yenilenebilir enerji santrallerine 6 milyar 477 milyon lira ödendi.

21 Ağustos 2016 Pazar 12:40
844 Okunma
Yenilenebilir enerjiye 6,4 milyar lira ödendi
ANKARA

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere, 6 milyar 477 milyon lira ödeme yapıldı.

Enerji portföyünde yerli ve yenilenebilir kaynaklarının payını en üst seviyeye çıkarmak isteyen Türkiye, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elektrik üretimine kilovatsaat başına alım garantisi veriyor.

Bu alım garantisi rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar cent, jeotermal için 10,5 dolar cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar cent olarak uygulanıyor. Bu teşvikler yerli ekipman kullanımına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 6 ayında YEKDEM kapsamındaki santraller, 26 milyar 229 milyon 882 bin kilovatsaat elektrik üretti.

Söz konusu alım garantileri çerçevesinde, bu yılın ilk yarısında yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğe, 6 milyar 477 milyon lira ödeme yapıldı. Bu miktarın, 250 milyon 871 bin liralık bölümü ise lisanssız elektrik üretimi santrallerine ödendi.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 12:40
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeEnerji - Önce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ