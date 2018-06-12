"Yeniden yapılandırma için 99 bin 124 kişi başvurdu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında dün itibarıyla 99 bin 124 kişinin başvurduğunu bildirdi.