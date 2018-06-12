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"Yeniden yapılandırma için 99 bin 124 kişi başvurdu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında dün itibarıyla 99 bin 124 kişinin başvurduğunu bildirdi.

"Yeniden yapılandırma için 99 bin 124 kişi başvurdu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında dün itibarıyla 99 bin 124 kişinin başvurduğunu bildirdi.

12 Haziran 2018 Salı 11:59
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"Yeniden yapılandırma için 99 bin 124 kişi başvurdu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2 Haziran'da başlayan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında dün itibarıyla 99 bin 124 kişinin başvurduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluVergiYeniden Yapılandırma
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