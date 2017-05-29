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"Yeniden yapılandırma için 8,5 milyon başvuru aldık"

Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırmaya dair "Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lira yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı." dedi.

"Yeniden yapılandırma için 8,5 milyon başvuru aldık"

Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırmaya dair "Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lira yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı." dedi.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:50
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"Yeniden yapılandırma için 8,5 milyon başvuru aldık"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu ve mevcut yapılandırma kanununa ilişkin Bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. 

Ağbal, yeniden yapılandırmaya dair, "Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lira yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Ağbal, "Bugün itibarıyla vergi dairelerimiz tarafından 16 milyar lira, Gümrük ve diğer idarelerimiz tarafından 1,5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3,4 milyar lira olmak üzere yaklaşık 21 milyar lira tahsilat yapıldı." dedi.

Son gün 31 Mayıs

"Bu derece önemli imkanlar sunan kanundan yararlanmak için son gün 31 Mayıs." diyen Ağbal, bu sürenin uzamasının söz konusu olmadığını söyledi.

Yeni yapılandırma kanunu ile 23 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın tamamında, Ağrı-Patnos ve Bitlis-Adilcevaz ilçelerinde vergi yükümlülükleri açısından mücbir sebep halini kaldırdıklarını bildiren Ağbal, söz konusu yerlerde yaşayan vatandaşların vergi beyannamelerini normal bir şekilde vermeye başlayacaklarını dile getirdi. Ağbal, "Ancak mücbir sebep halinin olduğu döneme yani geçmiş 6 yıllık döneme ilişkin oluşmuş vergi borçları ne ise 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yaklaşık 5 yıllık bir taksitle ödeme imkanına kavuşmuş oldular." diye konuştu.

"Yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var"

Ağbal, söz konusu düzenlemenin vergiye gönüllü uyumu teşvik eden, iyi niyetli mükelleflere zor günde borçlarını ödemelerine yardımcı olan yeni bir sistemi devreye soktuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu düzenleme, vergi sistemimize yepyeni bir müessese kazandırmış oldu. Zaman zaman yeniden yapılandırma kanunlarını yaparken söylüyoruz. Bir şekilde zor durumda olan mükelleflerin, borçlarını uygun koşullarda ödemelerini sağlayacak bir sistemin olması gerekir diye. 7020 sayılı kanundaki düzenlemeyle artık bu ihtiyacın ortadan kalktığını düşünüyoruz. Çünkü zor durumda olan mükellefler uygun taksitlerle, yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak daha düşük faiz oranları ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar." 

Ağbal, sistemi 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlere ilişkin oluşabilecek ödenmemiş borçlar için devreye soktuklarının altını çizdi. 

Beyanname ihlallerine tek ceza verilecek

Yıl başından itibaren tüm Türkiye'de muhtasar beyanname ile bildirgeleri tek bir beyanname olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet ortamında almayı hedeflediklerini dile getiren Ağbal, "Yapmış olduğumuz düzenlemeyle birleştirilen bu beyanname dolayısıyla artık tek bir cezanın verilmesini düzenlemiş olduk." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Maliye Bakanı Naci AğbalYeniden Yapılandırma
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