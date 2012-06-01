Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Yeni Teşvik'te alt yapı tamam

Ekonomi Bakanı Çağlayan, ''Yapılan değişikliklerle Yeni Teşvik Sisteminin yasal alt yapısı tamamlandı'' dedi.

Yeni Teşvik'te alt yapı tamam

Ekonomi Bakanı Çağlayan, ''Yapılan değişikliklerle Yeni Teşvik Sisteminin yasal alt yapısı tamamlandı'' dedi.

01 Haziran 2012 Cuma 15:53
414 Okunma
Yeni Teşvik'te alt yapı tamam
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan Yeni Teşvik Sistemi'nde Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda bir takım değişikliklerin yapılmasının gerektiğini anımsattı. 

Söz konusu değişikliklerin gerçekleştirilebilmesi için de hükumetçe ''Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''nın Meclis Genel Kurulu'na sevk edildiğini hatırlatan Çağlayan, söz konusu değişikliklerin dün TBMM'de kabul edilerek yasallaştığını ifade etti.
Kanunda, yeni teşvik sistemiyle ilgili düzenlemeler kapsamında bazı imkanların getirildiğini vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti:
''Asgari 500 Milyon lira sabit yatırım tutarı öngörülen stratejik yatırımların bina-inşaat harcamaları için Katma Değer Vergisi iadesi desteğinin sağlanması, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek, ülkemizin sosyo-ekonomik açıdan en az gelişmiş bölgesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilen işçilerin asgari ücretleri üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi stopajının 10 yıl süreyle terkin edilmesi, ayrıca söz konusu bölgede gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan istihdam kapsamında ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanması ve vergi indirimi desteğinin belirli bir kısmının yatırım dönemi içerisinde ve firmaların diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanması imkanını getirmektedir.''
Yapılan bu değişikliklerle Yeni Teşvik Sistemi'nin yasal alt yapısının tamamlandığına dikkati çeken Çağlayan, söz konusu kanunun yürürlüğe girmesini müteakip, yeni teşvik sistemiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliği'nin de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulacağını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 07:54
Anahtar Kelimeler:
Yeni Teşvikte Alt Yapı Tamam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 5 yılda ikiye katladı
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
ASELSAN'ın kurduğu SADEC'ten 3 önemli imza
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
MIPIM 2018 yarın kapılarını açıyor
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Bakan Zeybekci'den Japonya çıkarması
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Modifiye araçlar görücüye çıktı
Modifiye araçlar görücüye çıktı
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
"Moody's'in kararı tefecinin tetikçisi mantığıdır"
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı
Sakarya'dan Bangladeş'e drone ihracatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ