Yeni teşvik paketi komisyondan geçti

Yatırımcılara yeni teşvikler getiren, ''Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu''nda kabul edildi.

Tasarı, İstanbul'un uluslararası finans merkezine olmasına yönelik düzenlemeler yaparken, büyük ölçekli fonların Türkiye'ye çekilmesi için vergi teşviki sağlanıyor.

Tasarıya göre, yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izni harcı ödenecek. Bastonculuk, semercilik, yazmacılık, keçecilik gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar, vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.

Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, talepleri halinde basit usule geçebilecek.

İstanbul'un finans merkezi olmasına yönelik düzenlemeler

Tasarıda, İstanbul'un finans merkezi olmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Bugüne kadar fon yönetim şirketlerinin Türkiye'de ofis açmalarına engel olarak görünen vergi düzenlemeleri değiştirilerek, durumun Türkiye için bir avantaj haline dönüştürülmesi, finans piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla yabancı fonların Türkiye'den yönetimi teşvik ediliyor. Düzenlemeyle, İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması yolunda da önemli bir adım atılması ve büyük ölçekli fonların Türkiye'ye çekilmesinin vergisel açıdan teşviki amaçlanıyor.

Yerleşim yeri, işyeri, iş merkezi yurtdışında bulunan müşterilere Türkiye'den verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik gibi hizmetlerin kazançlarının yarısı, vergi matrahından düşülecek.

Yeni teşvik paketindeki indirim illere göre 0-80 oranında olacak. Yatırıma katkı tutarının yüzde 50'sine kadar kısmı indirilebilecek.

Amme borçluları, tüm tahsil dairelerine ödeme yapabilecek

Tasarıya göre, amme borçluları, belediye sınırı ayırımı olmaksızın, ilgili tüm tahsil dairelerine ödeme yapabilecek. Mevcut hükümlere göre, amme alacakları, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki tahsil dairesine ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.

Daha önce faaliyetini iş yeri açarak yürüten ve ''esnaf muaflığından'' faydalanamayan bastonculuk, el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma, ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve benzer geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan bazı meslek kollarında faaliyette bulunanlar, vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.

Yurtdışından getirilen cep telefonu için harç ödenecek

Yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izin harcı ödenecek. Söz konusu harç ödenmeden elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işlemi yapılmayacak.

Elektrikli araçların motorları çalıştıran piller ÖTV kapsamından çıkarılacak.