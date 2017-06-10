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Yeni teknolojiler savunma sanayisinden çıkacak

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN, bu kapsamda teknolojinin çeşitli alanlarında ortaya koyacakları yeniliklerle5 yıllık dönemde 373 patent ve faydalı model belgesi almayı amaçlıyor.

Yeni teknolojiler savunma sanayisinden çıkacak

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN, bu kapsamda teknolojinin çeşitli alanlarında ortaya koyacakları yeniliklerle5 yıllık dönemde 373 patent ve faydalı model belgesi almayı amaçlıyor.

10 Haziran 2017 Cumartesi 13:10
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Yeni teknolojiler savunma sanayisinden çıkacak

Savunma sanayisinin güçlendirilmesinde lokomotif görevi gören Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) şirketlerinin, yeni teknolojilerin geliştirilmesinde de iddialı hedefleri bulunuyor.

Sektörün amiral gemisi olarak nitelendirilen TSKGV şirketleri, yürüttükleri Ar-Ge çalışmaları sonunda son dönemde birçok yenilikçi ürün geliştirdi. Şirketler, ortaya koydukları ürün ve çözümlerle savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunurken, askeri teknolojilerin sivilleştirilip, ticarileştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor. Şirketler, mevcut bilgi birikimlerini pek çok alanda sivil sektörlere taşıyarak sanayinin farklı alanlarının gelişimine de destek veriyor.

Faaliyet alanlarındaki teknolojik hakimiyeti korumak ve daha da ileriye taşımak amacıyla orta-uzun vadede ihtiyaç duyulacağı öngörülen teknoloji alanlarına yönelik uygulamalı araştırma çalışmaları yürüten şirketler, elde edilen patent ve faydalı model belgeleriyle teknolojik birikimlerine katkı sağlıyor.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ROKETSAN, HAVELSAN, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan elektrik ve elektromekanik ekipmanlar üreten İŞBİR, batarya, şarj cihazı, uçak aküsü üreticisi ASPİLSAN, bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan ürün ve çözümleri, patent ve faydalı model belgesiyle tescilliyor.

Söz konusu şirketler, gelecek dönemde de Ar-Ge yatırımlarını güçlendirerek yenilikçi yerli ve milli çözümlerinin sayısını artırmayı hedefliyor.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN, bu kapsamda 2017-2021'i kapsayan 5 yıllık dönemde 373 patent ve faydalı model belgesi almayı amaçlıyor.

En fazla patent ve faydalı model belgesi hedefi olan şirket ASELSAN olarak dikkati çekiyor. ASELSAN, 5 yıllık sürede yenilikçi 213 ürün ve çözümü belgelemeyi amaçlıyor.

ASELSAN'ı bu alanda 61 patent ve faydalı model hedefiyle HAVELSAN izliyor. ASELSAN ve HAVELSAN'ın yanı sıra TUSAŞ'ın 54, ROKETSAN'ın 36, ASPİLSAN'ın 5, İŞBİR'in 4 yenilikçi ürün ve çözüm geliştirme hedefi bulunuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Savunma SanayisiASELSANTusaşRoketsanHavelsanİŞBİR
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