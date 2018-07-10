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Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası mesaisi

Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük toplantının 21-22 Temmuz'da Arjantin'de yapılacak G20 Maliye Bakanları Toplantısı olması bekleniyor

Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası mesaisi

Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük toplantının 21-22 Temmuz'da Arjantin'de yapılacak G20 Maliye Bakanları Toplantısı olması bekleniyor

10 Temmuz 2018 Salı 11:18
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Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası mesaisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni hükümetin ekonomi yönetimini, uluslararası arenada yoğun bir trafik bekliyor. Bakanların önündeki ilk büyük organizasyon, 21-22 Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilecek G20 Bakanlar Toplantısı olacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Başkan Erdoğan tarafından oluşturulan kabinede yer alan ekonomi yönetiminin enflasyon, işsizlik ve cari açığa yönelik güçlü adımlar atması, mali disipline odaklanması ve temel yapısal sorunlara kalıcı çözümler getirmesi hedefleniyor. Bu süreçte, bakanlar uluslararası organizasyonlarda da Türkiye'yi temsil edecek.

Kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Berat Albayrak'ın 21-22 Temmuz'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılması öngörülüyor.

G20 üyesi ülkelerden bakanlar, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılacağı toplantıda, küresel ekonomi, teknolojik değişimin ekonomiler üzerindeki etkisi, özel sektörün altyapı yatırımlarına katılması, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, uluslararası finansal mimari, finansal düzenlemeler, vergi, eşitsizlik ve istihdam gibi konular ele alınacak.

Dünya Bankası ve IMF toplantıları

Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği önemli toplantılardan biri de Dünya Bankası Grubu ve IMF ortaklığında 8-14 Ekim'de Endonezya'da düzenlenecek. Her yıl gerçekleştirilen geleneksel toplantıya, Bali Adası ev sahipliği yapacak.

Toplantıya, bankaya ve fona üye 189 ülkeden maliye bakanları, basın çalışanları, özel sektör temsilcileri, bankacılık alanında uzmanlar, akademik kuruluşlarla sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan toplam 12 bin ila 15 bin kişinin iştirak etmesi bekleniyor.

Toplantılarda, küresel ekonomik görünüm, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve yardımların etkinliği gibi küresel finansal ve ekonomik gelişmeler ele alınacak.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri

Yeni dönemde gözlerin odaklanacağı adreslerden biri de kredi derecelendirme kuruluşları olacak.

Geçmişte Türkiye ekonomisine yönelik kararlarıyla tartışma yaratan söz konusu kuruluşların daha objektif raporlar açıklaması beklentisi müteaddit defalar ifade edilmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings'in 13 Temmuz'da, Standard&Poor's'un (S&P) 17 Ağustos'ta Türkiye ekonomisine ilişkin not değerlendirmelerini açıklaması bekleniyor.

Bunların da aralarında yer aldığı uluslararası kuruluşların temsilcileriyle yapılması beklenen görüşmelerde, yeni hükümetin hayata geçirmeyi planladığı reformlarla bunların makroekonomik göstergelere etkisinin anlatılması, yatırımcılara sunulan fırsatların tanıtılması hedefleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanEkonomi Yönetimi
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