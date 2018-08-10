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Yeni Ekonomi Modeli bugün açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de saat 14.30'da düzenlenecek toplantıyla Yeni Ekonomik Model'in çerçevesini açıklayacak.

Yeni Ekonomi Modeli bugün açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de saat 14.30'da düzenlenecek toplantıyla Yeni Ekonomik Model'in çerçevesini açıklayacak.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:05
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Yeni Ekonomi Modeli bugün açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçeve, saat 14.30'da Dolmabahçe'de kamuoyuyla paylaşılacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği anımsatıldı.

Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelinerek OVP'ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerin sürdüğü belirtilerek, bakanlık bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, gerçekleştirilen tüm istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçevenin bugün Bakan Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Berat AlbayrakYeni Ekonomi Modeli
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